Carmen Jedet Izquierdo Sánchez, más conocida como Jedet, es una actriz, cantante y escritora española. Nació en Granada y empezó a ser conocida en el año 2016 como King Jedet en su canal de Youtube. Ese mismo año publicó su primer libro “Mi último regalo”. Comenzó su carrera musical en 2017 en colaboración con Ms Nina, y al año siguiente lanzó su disco “La Leona”. Su trayectoria televisiva inició con papeles secundarios en “Looser” y “Paquita Salas”. En 2020 vivió su transición en pleno rodaje de "Veneno", la serie de Los Javis y grabó su versión de “Veneno pa tu piel”. Con más de 417 mil seguidores en Instagram, la española recibió el Premio Ondas 2020 en la categoría de “Mejor intérprete femenino en ficción nacional”.

¿Qué podés contarnos sobre la mujer en la que te convertiste?

Yo diría que noto un cambio con el paso de los años y también con las experiencias que he ido viviendo. Me han convertido en una mujer que cada día se respeta y se quiere más a sí misma. Por suerte hoy en día tengo muy en claro lo que quiero, estoy viviendo una etapa muy bonita de mi vida. Hoy a mis 29 años me siento plena, personalmente y profesionalmente.

Jedet: la actriz española que hizo su transición en pleno rodaje y creció con la influencia de Cris Morena

¿Cómo fue la infancia de Jedet?

Tuve una infancia en la que nunca supe que me pasaba, siempre sentí que algo no encajaba en mí y que no era como el resto. Me llevo mucho tiempo entenderlo y luego encontré el sentido de estar viva.

¿Cuándo nació la artista que hay en vos?

Creo que mi arte nace por ser hija única y pasar mucho tiempo sola. De niña leía, dibujaba, escribía, bailaba y cantaba. Siempre he sido bastante tímida, y de pequeña no me consideraba extrovertida. Entonces me refugiaba en el arte y en los artistas que admiro, para vivir en mi mundo, porque el mundo real me parecía aburrido.

Jedet: la actriz española que hizo su transición en pleno rodaje y creció con la influencia de Cris Morena

¿A quiénes admirabas de chica?

Me crie admirando a mujeres como Marilyn Monroe, Sara Montiel y las Spice Girls. Creo que han marcado mucho mi vida, desde mi estética, hasta la forma en como camino y hablo. Creo que toda mi vida ha sido como un tributo a todas esas mujeres que han inspirado, y que no tenían por qué ser famosas.

Desde siempre admiré a las señoras mayores de mi pueblo, me encantaba escuchar sus historias. Al día de hoy, me considero una señora también, porque soy muy tradicional y tengo valores clásicos. Creo que mi carácter lo han formado las mujeres de mi pueblo, mi abuela, mi madre.

¿Qué crees que implica ser una artista?

Para mí ser artista es estar bendecida, porque mi trabajo es mi pasión. Creo que el mundo del showbusiness, que de afuera parece muy bonito, implica una vocación, compromiso y constancia. Hay mucho de lo que no se ve, que es más duro de lo que parece y psicológicamente debes ser muy fuerte. Por eso es importante reinventarse constantemente. Muchas veces sacrificas momentos de tu vida personal para poder vivir de lo que tú quieres, y para mí la vida es un videojuego muy divertido, que me encanta y espero poder jugar mucho tiempo en él.

¿Crees que has dejado muchas cosas en la vida para llegar a donde estas?

Creo que me he esforzado y preparado mucho para vivir este momento. Ahora puedo ver el resultado de años de trabajo que nadie ha visto, y años de sufrimiento para poder llegar a donde estoy. Aunque creo que no llegué a mi meta, recién estoy empezando. Quizás no haya renunciado a muchas cosas, pero sí creo que con el tiempo me cuesta confiar más en los demás. Gracias a Dios tengo una familia y amigos de toda la vida, que me apoyan, me acompañaron en cada paso que he dado y me siento muy afortunada.

¿Cómo fue tu formación a nivel artístico?

Estudié 4 años de arte dramático, y luego hice dos años más de teatro. Además, tome clases de piano, guitarra y pintura. Siempre he querido estar muy preparada para poder hacer las cosas sin depender de nadie, y cuando tuviese la oportunidad, estar lista para aprovecharla.

Recuerdo que, de pequeña iba en el coche con mi madre y miraba el sol fijamente. Mi madre me preguntaba “¿Qué haces hija mía?” y yo le contestaba “Estoy mirando al sol para acostumbrar mis ojos, porque de mayor me van a tomar muchas fotos”. Me rio y pienso, ¿en qué momento una niña de 5 años piensa eso?.

Jedet: la actriz española que hizo su transición en pleno rodaje y creció con la influencia de Cris Morena

Después del éxito de Paquita Salas y Veneno, ¿cómo impactó en tu vida la exposición mundial?

Creo que la gente que no creía en mí, ahora si lo hace. Me han dado oportunidades laborales a las que no habría podido acceder si no hubiera participado en estos proyectos. Me siento muy agradecida.

¿Visitaste alguna vez la Argentina?

Nunca viajé a la Argentina, pero amo el país porque soy muy fan de sus producciones televisivas. Argentina ha tenido un peso muy importante en mi adolescencia, ya que de chica me resguardaba mucho en sus series. Durante mi adolescencia vi todos los productos de Cris Morena, me encantaba Rebelde Way y Floricienta.

Creo que en Argentina hay artistas maravillosos, de hecho, hoy en día Lali Espósito está viviendo un presente muy exitoso. Los argentinos tienen algo que corre por sus venas y que es la pasión a la hora de contar historias. Es un arte que es muy concreto, muy especial y no abunda. Me encantaría algún día tener la posibilidad de conocer su país, personalmente y artísticamente.