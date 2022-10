Hoy el mundo del entretenimiento internacional está de luto. La actriz, cantante y bailarina irlandesa-británica, Angela Lansbury, murió en su mansión de Los Ángeles. La famosa y talentosa artista, con más de 8 décadas de recorrido en el mundo del cine, iba a cumplir 97 años el próximo 16 de octubre.

Según la Revista People, fueron sus hijos quienes se encargaron de difundir para los medios, la triste noticia de la famosa actriz, con nacionalidad también norteamericana: "Con tristeza, los hijos de la dama Angela Lansbury anuncian que su madre murió en paz mientras dormía en su casa de Los Ángeles hoy martes, 11 de octubre, a la 1:30 p.m.".

Murió la actriz internacional Angela Lansbury: qué serie la hizo famosa en Argentina.

Angela Lansbury llegó al cine con mucho éxito, cuando solo tenía 17 años. La actriz participó de la película Gaslight, con una nominación a los Premios Oscar de la Academia.

En nuestro país, la actriz Angela Lansbury fue muy conocida por su majestuoso trabajo en Murder,She Wrote, llamado también para toda Latinoamérica como Reportera del Crimen. Su papel de Jessica Fletcher la consagró en el mundo del cine y también le dio varias nominaciones a los Premios Emmy y los Premios Globo de Oro.

El Canal 9 fue el medio en Argentina que pasó al aire la serie, Reportera del Crimen (1984 -1994). Esta producción fue realizada con su esposo, Peter Shaw, quien falleció en 2003 y con quien tuvo dos hijos. Esta serie estuvo al aire en varios países, entre 1984 y 1994, de manera continua.

Otra de las películas reconocidas de la actriz con triple nacionalidad, está, El retrato de Dorian Gray (1945), con dos nominaciones a los Premios Óscar.

El talento natural de Lansbury la ubicó como una de las actrices de origen europeo con mayor reconocimiento a nivel mundial. La actriz llegó a Estados Unidos con su familia en 1944, tras huir de los bombardeos nazis en Londres, en plena Segunda Guerra Mundial.

Películas de Angela Lansbury

Más de 40 películas, series de televisión e innumerables obras de teatro, hacen parte del historial filmográfico, televisivo y teatral que tuvo la mundialmente reconocida actriz.

Entre los títulos más conocidos de Angela Lansbury están: Bedknobs and Broomsticks (1971). The Picture of Dorian Gray (1945). The Mirror Crack'd (1980). Mrs 'Arris Goes to Paris (1992). Mary Poppins Returns (2018). Beauty and the Beast (1991). Death on the Nile (1978) y The Manchurian Candidate (1962). por nombrar algunos.