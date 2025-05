Una dura despedida golpeó a la industria musical. Nicky Jones, emblemático músico de "El Club del clan", falleció a los 87 años. La noticia la dio a conocer su hija, a través de las redes sociales, y entristeció a todos sus seguidores. El artista había compartido escenario con íconos como Palito Ortega y Johnny Tedesco, entre otros. Su talento lo llevó a explorar diversos géneros, desde el jazz y el bolero hasta el rock, donde se destacó como uno de los pioneros en Argentina.

Nicky Jones siempre tuvo una fuerte conexión con la música y sus alrededores. Comenzando en coros escolares, conoció al productor Ricardo Mejía de RCA Víctor, quien lo escuchó interpretar “Fugitiva” de Del Shannon y le dio el nombre artístico, marcando así su entrada al sello discográfico y su participación en programas televisivos como La Cantina de la Guardia Nueva y, especialmente, El Club del Clan. Allí conoció a Palito Ortega, y se convirtió en uno de sus emblemáticos compañeros que crearon su propia comunidad de fanáticos.

El programa que los unió consolidó a sus integrantes como estrellas que atravesaron distintas generaciones, y marcó el inicio de lo que se conocería como la Nueva Ola musical. Su conexión perduró en el tiempo, tanto que en noviembre del 2024 participó de un reconocido homenaje hacia el legendario artista. Ortega fue obtuvo el Premio Protagonistas 2024, un reconocimiento otorgado por la Fundación y el Centro Rossi junto a Cosaca. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Metropolitan, donde hizo un recorrido de su vida y compartió escenario con otros grandes artistas.

Sin embargo, en las últimas horas, su hija, Mariana Jones, confirmó la noticia del fallecimiento de su padre, a través de un mensaje en las redes sociales. “Te fuiste de gira papá Nicky Jones. A reunirte con tu mamá querida. Tus hijas, tus nietos y todos los que bailaron tus canciones te vamos a recordar con una sonrisa. Besos al cielo, papá querido”, expresó junto a una foto con el cantante. De esta manera, precisó que será velado hoy, desde 12 hasta las 14 horas, en el barrio de Flores, y su entierro será en el Cementerio de Flores.

Por el momento, no se dieron a conocer los detalles sobre la causa de muerte de Nicky Jones, pero eso no impidió que se volviera tendencia la noticia. Los fanáticos de la música no tardaron en pronunciarse al respecto y expresar su profundo dolor ante la pérdida. Sin embargo, todos aseguraron que lo seguirán recordando como “el joven de las camisas hawaianas” que llenó de ritmo, color y alegría a la televisión e industria de la música argentina.

