Murió Roberto Giordano, el estilista de los famosos

La noticia del fallecimiento de Roberto Giordano sacudió a la industria de las celebridades. Considerado uno de los peluqueros más renombrados entre los famosos, su partida dejó un profundo pesar en el mundo del espectáculo. El velatorio se desarrollará mañana en el reconocido Cementerio de la Chacarita, ubicado en la Avenida Guzmán al 680, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Roberto Giordano.

Cuáles serían las causas de su fallecimiento

Roberto Giordano se encontraba internado en el Sanatorio Mater Dei y, durante la tarde de hoy 22 de noviembre de 2024, se confirmó la triste noticia de su muerte. Según trascendió en TN, el deceso habría sido consecuencia de problemas cardíacos, tras no haber superado una intervención quirúrgica.

Su mayor exposición mediática se dio en los años '80 y '90 debido a los grandes y convocantes desfiles que realizaba con mucho elegancia, glamour y la presencia de reconocidas figuras del modelaje y el mundo de la moda. Además, tuvo una gran influencia en lo que respecta al estilismo argentino posicionándose como uno de los referentes y encargados de la belleza de los famosos. "No me peguen, soy Giordano", fue una de sus frases más icónicas y que fueron reproducidas millones de veces tanto por él, como así también por las persona a lo largo de todos estos años.

En cuanto a sus antecedentes o su historial médico más reciente hay que mencionar que hace dos años tuvo que ser operado en su corazón, algo que lo había dejado muy debilitado: alcanzó a tener un peso de 60 kilos, En ese entonces, fue intervenido por el especialista y neurocirujano, Jorge Belardi. Según se conoce, esta operación fue realmente estresante y en alguna ocasiones se llegó a percibir que no tenía momentos lúcidos.

Durante el último tiempo se había instalado y residía en Uruguay pero la intervención quirúrgica se llevó adelante en la clínica porteña. Otro medio que tuvo acceso a la información es La Nación e informó que le practicaron un TAVI, algo que tiene como función sustituir la válvula aórtica transcatéter: la nueva válvula en el interior de la que ya estaba vulnerada.

Roberto Giordano.

Cuando corría mayo de este año, Roberto Giordano había comentado que le realizarían una cateterismo con el objetivo de ver el estado de sus arterias. “Posiblemente, me hagan otro stent más (sic). Yo tengo tres bypass... Acá en Uruguay tengo una cardióloga que me controla, pero todos estos estudios me los voy a hacer allá, en la Argentina”, expresó en ese entonces.

El mundo de la farándula y el espectáculo se encuentra de luto frente a la lamentable noticia de la pérdida física de un estilista como Roberto Giordano, debido a una afección cardíaca, que supo marcar una antes y después no solamente en los desfiles sino que también en lo que respecta a los desfiles que supo protagonizar.