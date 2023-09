Roberto Giordano protagonizó situaciones legales que lo llevaron a alejarse del escenario público y en la actualidad se encuentra residiendo fuera del país con el propósito de evitar cualquier tipo de contacto con los medios de comunicación.

La pareja conformada por él y Teté Coustarot solía ser el centro de atención durante las temporadas de verano en Punta del Este, siendo recordada por la gran química que complementaba a ambos.

Roberto Giordano y Teté Coustarot

En una entrevista en la que abordó varios temas, la conductora decidió romper su silencio y brindar detalles sobre la situación actual del estilista: “Hablamos por WhatsApp. El está viviendo hace muchos años en Uruguay. Está bien”.

“Es una persona a la que quiero muchísimo. Conmigo ha sido tan excepcional, me he divertido tanto. Hacer esos desfiles durante tanto tiempo fue maravilloso. Era totalmente creativo. Su cabeza iba más rápido que su palabra. Siempre armaba situaciones”, expresó durante una conversación con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el programa "Socios del espectáculo".

Ante la pregunta que se abocaba a si el mundo del entretenimiento había sido injusto con él, Teté optó por no opinar al respecto y enfatizó que siempre mantuvo un trato amigable. “Roberto no quiso aparecer nunca más. Es tan fuerte todo. Fue una persona que la considero como un intuitivo impresionante. Él armaba la noche de Punta del Este y Pinamar, no hubo alguien que pudiera seguir con ese trabajo después de él”, afirmó.

Teté Coustarot dio su opinión respecto a la guerra de modelos

La histórica rivalidad entre modelos, recientemente volvió a tomar relevancia cuando Julieta Prandi comentó las dificultades que enfrentaba en las pasarelas debido a la competencia con otras colegas.

Roberto Giordano y Teté Coustarot durante un desfile

Teté sentenció: “Yo tenía una responsabilidad enorme que era la de la transmisión, tenía que seguir la pauta, a las cien modelos. Debe haber pasado de todo. Yo no estaba en la carpa en contacto con ellas, pero seguramente pasaron miles de cosas. Claro”.

SDM