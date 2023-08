Roberto Giordano se hizo conocido en el país gracias a ser el estilista y peluquero de las famosas. Mirtha Legrand, Valeria Mazza, Pampita y Nicole Neumann son algunas de las clientas del especialista en peinados y looks. En la actualidad vive en Uruguay, pero sus días no son color de rosa luego de que saliera a la luz una inesperada decisión judicial.

Hace dos décadas atrás, el famoso peluquero atrajo la atención mediática. En ese momento, enfrentó embargos debido a la omisión de facturación a sus clientes y el pago de salarios en efectivo a los empleados de su cadena de peluquerías. La última resolución en este asunto data del 2020.

"Soy un contribuyente considerable y enfrento un riesgo mayor que el común, sobre todo por mi notoriedad pública. Sin embargo, estoy plenamente dispuesto a colaborar con la justicia y la AFIP. Mi transparencia es innegable. Apelaremos porque sostenemos la verdad, y celebraré con champaña cuando este capítulo se cierre", comentó Giordano en una oportunidad en un diálogo con la Revista Pronto.

Roberto Giordano.

"Considero que esto busca ganar notoriedad. Dado que soy el peluquero más famoso, esto se hace público, pero si mi nombre fuese Juan Pérez, no saldría a la luz. De todas maneras, la suma que debo abonar es insignificante. Si afrontara la prisión, me dedicaría a cortar el cabello de los reclusos", agregó.

Por cuánto fue embargado Roberto Giordano

Ahora, en las últimas horas trascendió que el renombrado estilista podría estar frente a varios años de reclusión y una sanción económica de 30 millones de pesos, en respuesta a acusaciones formuladas en el 2005 en su contra. Giordano pasó de tener 500 empleados y 25 sucursales, a vivir en Uruguay escondido.

Tiempo atrás Roberto Giordano aseguró que confiaba en la justicia argentina y que no representaba un obstáculo para él. " Siempre he sostenido que es preciso recorrer la vida con una actitud gloriosa. Si llegara a enfrentar prisión, saludaría a la vida con igual entusiasmo, así como lo hago ahora estando en libertad. Si en algún momento de mi existencia debiera estar tras las rejas, me ocuparía de cortar el cabello de los reclusos y brindarles orientación; les enseñaría el oficio para que pudieran contar con una habilidad profesional en el futuro. Compartiría con ellos momentos de suma relevancia", expresó.

