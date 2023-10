Nacho Castañares es uno de los favoritos de Gran Hermano 2022. El ex participante habló sobre los episodios de ansiedad de Tomás Holder en el Bailando 2023 y también reconoció que le detectaron una enfermedad por estrés.

Nacho Castañares reveló que sufre una enfermedad por estrés

Nacho Castañares habló de la salud mental de sus ex compañeros de Gran Hermano

El conductor de Fuera de Joda expresó que al salir del reality tuvo mucho apoyo familiar: "Yo realmente tuve mucha contención de mi familia y de mis amigos. Me sentí muy acompañado por ellos, pero realmente es difícil. Es un cambio muy grande, un cambio que vos ya sabés que te va a suceder, pero es distinto cuando te pasa. El tema de estar lidiando todo el tiempo con cosas que son nuevas".

En una charla con Mañanisima, el ex participante de Gran Hermano manifestó: "Yo no tuve ataques de pánico, pero sí estuve diagnosticado con estrés. Tuve enfermedades a raíz de ese estrés. Por suerte, después se resolvieron, pero son momentos de mucha locura, de muchas cosas por hacer". "¿Qué enfermedad te diagnosticaron?", preguntó pampito.

"Me diagnosticaron vitiligo. Por suerte fueron manchas que me salieron en partes del cuerpo que capaz no se ven tanto. Atrás de la cabeza, cerca de las piernas. Me dijeron que eso fue a partir del estrés. Y bueno, a mí el cuerpo me respondió de esta forma y a otra gente tal vez le respondió con ataques de pánico, de ansiedad", reveló Castañares.

Nacho Castañares sufre de vitiligo es un trastorno autoinmunitario crónico, una enfermedad que hace que algunos sectores de la piel pierdan su pigmento (color naturales).

