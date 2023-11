Nacho Castañares y Thiago Medina construyeron una amistad sólida dentro de la casa de Gran Hermano. Fue tan cercano el vínculo que, desde las afueras nación un shippeo bautizado como "Nachiago", en donde cientos de fanáticos soñaban un romance entre los participantes.

No obstante, en la actualidad hoy son muy buenos amigos, al punto de que, Nacho Castañares fue sorprendido con la noticia de que será el padrino de una de las gemelas que muy pronto traerán al mundo Daniela Celis y Thiago Medina.

Nacho Castañares y Thiago Medina

Durante la jornada de este domingo la pareja se reunió con amigos y familiares para revelar el sexo de los bebés. Finalmente se conoció que serán dos niñas. La emoción se hizo sentir luego de que Nacho conociera la noticia de que fue escogida para ser padrino de Laia. Al saber la novedad, fue abrazar inmediatamente a Thiago, prometiéndole que haría un buen trabajo en ese rol.

Por su parte, Daniela Celis le comentó a Teleshow cómo fue el proceso de escoger a los padrinos y la reacción de cada uno de ellos. Es importante recordar que Julieta Poggio también será madrina de una de las nenas. "Las madrinas fueron las únicas dos personas que me habían pedido ocupar ese rol. Y me lo pidieron un montón de veces, así que un poco se lo esperaban. Con mi hermana teníamos un pacto hecho desde chicas, así que tenía que ser ella. Y Juli me llenó de videos diciendo que quería que la eligiera a ella. Así que un poco se lo esperaban. Pero para los varones fue sorpresa, no tenían ni idea hasta ese momento", detalló la exhermanita.

Laia, el nombre que los padres de Nacho Castañares querían usar si tenían una niña

En esta misma línea, también trascendió una casualidad muy particular sobre el nombre de Laia. Según Nacho Castañares, sus padres, de haber tenido una niña, le iban a colocar ese mismo nombre. Una similitud que conmocionó al rubio.

La casualidad del nombre Laia

"Me muero. ¿Sabías que si mi papá tenía una hija le quería poner Laia?", expresó Nacho Castañares, no pudiendo creer cómo el destino conspiró.

