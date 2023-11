Daniela Celis está a punto de embarcarse en la emocionante aventura de la maternidad junto a su pareja, Thiago Medina.

Recientemente, Daniela ha decidido compartir sus reflexiones sobre este capítulo tan significativo en su vida con una producción al desnudo en donde dejó ver su embarazo en todo su esplendor-

Con una serie de imágenes que capturan su estado actual, Daniela Celis compartió un profundo mensaje sobre su experiencia de la maternidad. En las fotos, la mediática muestra su pancita de embarazada, adornada con brillo dorado, en un gesto que destila confianza y empoderamiento.

La reflexión de Daniela Celis

Alejada de las redes sociales por un tiempo, Daniela volvió a Instagram y en su conmovedor posteo escribió: "Hasta que te das cuenta que un día todo cambió. Mi cabeza ya no es la misma, mis prioridades, mis preocupaciones. Sobre todo, mi cuerpo", comenzó.

La futura mamá también se adentró en los desafíos físicos que enfrenta, ya que está esperando gemelos: "Las piernas se te hinchan, los pies pesan, el dolor de espalda, cadera y rodilla, no me dan ganas de peinarme ni maquillarme, solo de poder descansar 5 minutos más", contó.

Pese a los retos, Daniela Celis irradia gratitud y emoción por la hermosa etapa que está viviendo: "Las noches se hacen difíciles para dormir y los días interminables. Me empiezo a agitar cada vez más, me cuesta hasta caminar, la ropa no me entra, cada semana aumento un talle nuevo, ya no sé qué ponerme, ni cómo estar. Luego, de la nada, sentís algo en la panza y sí, sus patadas, esos movimientos que me hacen dar cuenta que todo esto vale la pena y queda poco tiempo para verlxs, para conocernos, para abrazarnos y llenarnos de besos. ¡La gestación es hermosa! Dar vida es maravilloso, me siento bendecida de saber que tengo 2 almitas adentro mío, ¡2 corazones latiendo!".