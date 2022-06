Nacho Viale confirmó que se suma un nuevo integrante a su familia

Nacho Viale contó a sus seguidores una noticia que lo tiene muy contento: su perro Ayrton va a ser papá.

El productor ama a su perro como a un hijo y siempre que puede lo lleva a todos lados. A muchos de los viajes que ha realizado, lo acompañó su mascota.

Por eso ahora, que Ayrton dejó preñada a otra golden, Nacho Viale disfruta de la dulce espera. Esta tarde, el nieto de Mirtha Legrand mostró en una Historia de Instagram la foto de la ecografía de la hembra que espera los cachorritos de su perro.

"Vamos Ayrton", escribió Nacho Viale junto a la imagen. Allí puede leerse que se observaron al menos cinco cachorros en camino y que nacerán entre el 6 y el 10 de junio aproximadamente.

De esta manera, Nacho Viale sumará al menos un integrante nuevo a su familia.

Nacho Viale enamorado de Lucía Pedraza en Punta del Este

Uno de los destinos a los que Nacho Viale lleva a Ayrton es Uruguay. El pasado verano no fue la excepción. El productor y su novia, Lucía Pedraza, bajaron a la Playa Mansa de José Ignacio, desde Casablanca, el chalet que Mirtha Legrand tiene en Punta del Este. Obviamente que lo hicieron con el inseparable Ayrton, el Golden Retriever del hermano de Juanita Viale, quien transitaba no solo el último día de 2021, sino también la previa de su cumple (el 2 de enero).

Eran un poco más de las 10:15 de la mañana, y el sol ya castigaba impiadoso. El calor era tanto que hasta el manso perro parecía insistir en tener una zambullida, mirando el mar como hipnotizado. Así fue que la pareja no dudó en refrescarse, mientras comentaban algo que los hacía reí, cómplices y enamorados. El, todavía no tan bronceado; ella, demostrando con su presencia porqué fue otro de los grandes descubrimientos de Pancho Dotto, con tan solo 15 años. La modelo cordobesa dejó su Río Segundo natal para conquistar al mundo de la moda, tra- bajando en distintas partes del mundo. Según cuenta la propia Lucía, su altura (mide 1,80 mts) fue clave para hacer muchos Fashion Weeks.

Nacho Viale, Lucía Pedraza y Ayrton.

A la salida del mar, Nacho Viale y Lucía Pedraza volvieron a Casablanca. Se los notó bien. A pesar de algunas idas y vueltas lógicas de la etapa en que se están conociendo, tras cuatro años lucen afianzados. Cuando se le preguntó a Pedraza cómo empezó la historia de amor entre ellos, dijo: “Por las redes sociales. Él me vio en una foto de una amiga que tenemos en común, empezó a seguirme, le dio ‘Me Gusta’ en varias fotos y ahí empezamos a hablar por mensaje privado. "Cuando me invitó a salir, me dio un poco de nervios. Fuimos a cenar y no paramos de hablar. Nos reímos mucho, nos contamos anécdotas y la pasamos muy bien. Nos entendemos, nos encanta estar juntos. Nacho tiene una sonrisa hermosa y es muy divertido, siempre tiene un plan para hacer. Además, es un hombre muy tenaz”, había confesado la modelo. Y, por lo visto, esa tenacidad dio sus frutos.