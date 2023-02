Nancy Pazos confesó que su madre la echó de la casa a los 17 años al quedar embarazada

En el programa de Telefe, A La Barbarossa, Nancy Pazos no pudo contener las lágrimas tras contar la difícil situación que vivió con tan solo 17 años y como la luchó para salir adelante. Se terminó de quebrar cuando Paulo Kablan destacó: "Nancy en los peores momentos sale a pelearla". Luego contó cómo salió sola adelante desde muy chica.

“Soy una persona que la peleé desde muy chica. Es cierto, que hay gente que te saca lo mejor y lo peor. A mí es muy fácil sacarme un puercoespín para salir adelante”, comenzó a relatar su historia de vida. “Fue una infancia muy difícil, muy humilde y muy digna. Con padres muy jóvenes”, explicó la panelista.

“Lo que a mí me pasó, y me pasa, es que fui mamá muy chica y no porque haya tenido hijos, sino por razones que me dio la vida. Mi cabeza me hizo pensar y ver cosas desde muy chica. Para que te des idea, una de las cosas más dolorosas que yo viví fue que a los 8 años mi mamá, que está allá arriba, preguntarme ‘¿me separo de papá o no?’”, contó muy conmovida Nancy.

“Imagínate para que a una nena de 8 años la madre le hable así. Yo era rara, a esa edad solo leía libros, que fue lo que me salvó”, relató sobre lo que le tocó vivir en ese tiempo. “Yo siempre recomiendo que los padres tienen que ser padres. No tienen que ser amigos de sus hijos porque cuando tus papás te tratan como a un par, vos no sabés como tratar a tus pares porque son los padres los que tienen el poder”, cerró.

“Yo me fui de mi casa a los 17. Me echaron de casa. Yo era muy liberal, sexualmente hablando, y mamá no lo entendía. Me echó y yo en ese momento estaba embarazada. Ella no sabía”, dijo Nancy Pazos mientras se le caían lágrimas y aseguraba que había perdonado a su mamá por esa situación.

Por último, Nancy contó: “Me quedé con el dolor, pero pude zafar. Con mamá no pude hablar porque había un montón de cosas que no podía entender y yo las dejé pasar. Las traté conmigo, con terapia. De hecho, mis hijos lo que más valoran es que, sabiendo mi historia de que en algún momento mi mamá se había equivocado conmigo y que yo a los 17 años me quedé sola, cuando mi mamá se enfermó vino a casa, yo la traje porque estaba con demencia senil y fue dificilísimo para todos vivir esos 7 u 8 meses finales".

