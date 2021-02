Nancy Pazos habló del estado de Karina Gao quien está internada en coma farmacológico

Desde su cuenta de Instagram, Nancy Pazos, compañera de la cocinera de "Flor de Equipo", Karina Gao, intentó llevarles novedades y buenas noticias a los fans de la chef del programa de Flor Peña y mediante unas líneas explicó como se encuentra ella quien está en terapia intensiva y embarazada de seis meses.

“Mensaje para el Fandom de @monpetitglouton y para toda esa gente de bien que se preocupó́ y sigue preocupando por ella. La decisión familiar es mantener su estado en la intimidad. Y nosotros eso lo respetamos. Pero también entendemos la ansiedad que provoca en mucha gente que hace cadenas de oración y tira buena vibra, tanto silencio”, comenzó escribiendo la periodista.

Nancy Pazos aseguró que la cocinera mejora: “Kari mejora día a día. Su bebé está muy bien. Ella sigue en terapia. Hace ya once días intubada y en coma farmacológico pero mejorando y eso es muchísimo. Falta poco, muy poco para que despierte”, aseguró y continuó...

“Por favor tengamos paciencia. Contesto en privado todos los mensajes que puedo pero me superan en número así́ que opté por este post que espero no ofenda a nadie. Kari hace de su vida un Reality yo también soy su fan. Y sé que tanto silencio apabulla”.

“Pero estoy segura que ni bien despierte va a querer re conectar con todos ustedes. Y volverá́ a brillar como siempre. Hoy lo que más necesita es descansar, cuidarse y cuidar a su bebé. Y abrazar a sus dos torbellinos que seguro la extrañan mil veces más que nosotros. Sigamos rezando, tirando buena vibra y cuidándonos porque este bicho es nefasto”, cerró.

Mirá el posteo de Nancy...

Así la propia cocinera daba a conocer su estado

Hace algunos días, Karina Gao, la cocinera en Flor de Equipo y columnista de Rouge, contaba en un extenso mensaje de Instagram que tenía Coronavirus y que tenía miedo por su embarazo.

"Desde Enero 2020 venía reportando todos los días en stories de mi otra cuenta @karinagao sobre el avance de Covid en China, jamás me imaginé que un día, casi 1 año exacto después, estaría transitando esta enfermedad, luchando contra este virus que nos puso en jaque todo 2020... y quién sabe cuánto más... Uno siempre se pregunta qué pasó, porqué, en donde falló el cuidado... pero la realidad es que uno hizo lo mejor que pudo, pero no fue suficiente... Nunca es suficiente para el Covid, siempre encuentra alguna manera astuta de esquivar los cuidados. Es posible que nos hayamos relajado, después de 1 año viviendo al ritmo de la paranoia extrema y del miedo que nos predominó. Si nos relajamos un poco más, nos animamos un poco más, pero siempre fue consciente, y los cuidados están", decía en su momento.

"Ojalá me toque asintomático' pero no, lamentablemente en este virus vos no elegís. Seas sano, seas joven, vos no elegís ser asintomático o no... lo elige el virus... Muchos me dijeron que estando embarazada es más leve, pues no, o quizás, tengo que agradecer porque si no fuera por el embarazo estaría más complicada... Solamente transitando uno entiende lo que implica y es una ruleta rusa. Hoy dia #covid n3 y #dia2 de la internación sólo quiero decirles que cuídense, el enemigo puede estar en todos lados", agregaba.

Tristemente, Karina ayer contó que el cuadro empeoró : "Ayer a la tarde se fue todo medio a pique. Empecé a no saturar bien y me empezó a costar respirar mucho. La fiebre sigue persistiendo fuerte. Tuve mucho miedo. Ayer, sinceramente pensé de todo. Pasé la noche como pude. Esta mañana se confirmó la neumonía bilateral. Ahora, me pasaron a terapia intensiva. Estoy con oxígeno para ayudarme un poco".