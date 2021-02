Durísima declaración de Cinthia Fernández a Barby Silenzi, tras su separación

Pasaron apenas dos semanas desde que Barby Silenzi se separó de "el Polaco" y según ella la ruptura es definitiva y no hay chances de que vuelvan a estar juntos aunque hace unos días atrás, el artista dijo que su corazón le pertenece a ella y que él no sabe si en algún momento volverán. Ahora en "Los Angeles a la Mañana" Cinthia Fernández arrojó un bomba que involucra a la expareja.

"Hoy no hay chance a una reconciliación. Nosotros tuvimos un montón de idas y vueltas, y llega un momento en el que hay que poner un punto final, tomar una decisión, porque cuando tenés hijos es un problema. A ellos también les tenés que dar una seguridad y no ir y venir a cada rato", dijo la ella.

Barby visitó el programa y Angel de Brito le preguntó: "¿Lo rajaste al Polaco de la casa?". Ella sin embargo respondió: "Me fui yo, con mis niñas". Y ante esa respuesta Cinthia intervino con todo: "Él tiene pánico de que ella le saque la casa, se lo dijo a sus amigos".

Ante la afirmación de la "angelita el conductor le preguntó a Silenzi por qué decidió irse ella de la casa. "¿Por qué me voy a quedar yo en su casa? ¡No me interesa! Yo me quiero ir a mi lugar, con mis amigos. Estoy muy lejos allá", respondió ella.

Sin embargo, Cinthia Fernández volvió a reiterar su información: "El no se quiere mover, tiene pánico de que le saques la casa. Se lo dijo a todo su entorno".

Barby Silenzi reveló los verdaderos motivos de su separación con El Polaco

Barby Silenzi confirmó su separación con El Polaco después de una breve crisis antes de fin de año. Aunque las versiones apuntan a una tercera en discordia, la bailarina aseguró que las verdaderas causas de la ruptura prefiere no exponerlas. Sin embargo, aseguró que en la pareja los errores fueron mutuos.

"A nuestra pareja nos agarró la cuarentena y la pandemia. Eso nos influyó. Hubo cosas que no fueron de un día para el otro. La pareja es de a dos. Fueron muchas cosas de ambos lados, no es que él hizo mil cosas y yo soy una lady que no hizo nada", dijo en una entrevista para Mitre Live.