Natalia Graciano necesitó que pasara el tiempo para hablar sobre los motivos que la llevaron a separarse del papá de sus hijos, Matías Martin. En este sentido, a casi un año de su separación, dio declaraciones al respecto en Hola! Argentina.

Natalia Graciano confesó por qué se separó de Matías Martin

Después de estar 18 años casada con Matías Martin, Natalia Graciano reveló los motivos que la llevaron a separarse del papá de Alejo y Mia. Frente a la pregunta de la periodista Florencia Falcone sobre las causas de la ruptura, Natalia aseguró que hubo “un desgaste muy grande”: "No es fácil tomar la decisión de separarse, le pasa a la mayoría de las parejas y nos pasó a nosotros también”.

La familia de Natalia Graciano y Matías Martin.

A su vez, se refirió a las diferencias ideológicas de ambos y sostuvo que si bien pueden ser un punto a favor en la etapa de enamoramiento, también pueden jugarte en contra cuando la idea de separarse se mete en la relación: "Con Matías siempre tuvimos diferencias en general que nos complementaron, venimos de mundos distintos y eso fue enriquecedor para ambos. Quizás, cuando todo está mal, esas mismas diferencias que antes te complementaban te pueden jugar en contra".

Por otro lado, la modelo se refirió al proceso que hizo después de separarse y señaló que volvió a encontrarse con ella misma. "Veníamos de varios años de desgaste y quizás de no mirarnos con el amor que nos merecíamos. Me volví a mirar, me di cuenta de que por muchos años no tuve el foco puesto en mí y hoy volvió mi yo más radiante, me reencontré", detalló en la nota.

Matías Martin con Natalia Graciano y sus hijos.

Por su parte, reconoció además que la separación no fue el mejor momento familiar y que la prioridad estuvo puesta en cuidar a sus hijos. No obstante, expresó que lograron salir adelante: “Los chicos lo tomaron bien. Al principio, la noticia fue un shock, no lo esperaban, pero se adaptaron. Vernos a los dos bien fue la clave para que lo vivieran con normalidad”.

En este contexto, Natalia también se refirió a su presente sentimental y aseguró su soltería, pero sin estar cerrada a volver a enamorarse. “Estoy sola y muy bien. Lo vivo con naturalidad y tranquilidad. No me interesa hacer planes por demás ni llenar espacios. Hago solo lo que me divierte y también la paso muy bien sola. No son todos los momentos lindos y fáciles, también te chocás con lugares incómodos, pero me parece interesante transitarlos", detalló sobre esta nueva etapa de su vida.

Natalia Graciano, soltera y conectándose con ella misma.

También, aclaró que su foco está puesto en ella misma, y no en los hombres: “No estoy en la búsqueda de una pareja, para nada. Mi foco está en mi crecimiento personal y en mis hijos. De todas formas, siento que, si hay alguien destinado para mí, se cruzará en mi camino y lo voy a saber reconocer”.

Definitivamente, después de haber transitado un matrimonio de casi dos décadas, Natalia Graciano pasó un año repleto de nuevos comienzos, donde pudo volver a conectarse con ella misma y seguir manteniendo el cariño y respeto que siempre tuvo con el papá de sus hijos.

VFT