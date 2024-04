Matías Martin y Nancy Dupláa protagonizaron un tierno momento al aire el jueves 11 de abril cuando el periodista invitó tanto a la actriz como a su hijo a su programa radial, "Todo Pasa":

El conductor sorprendió a sus oyentes al confesar que tanto él como su expareja estaban nerviosos antes de realizar la nota, ya que no suelen mostrarse juntos. "Una cosa es decirlo y otra es hacerlo. De golpe estamos todos acá y es un re momento, muy especial y muy lindo para mí decir que está de invitada Nancy Duplaá", explicó Matías.

Pero eso no fue todo, porque en un momento la actriz reflexionó sobre los frutos que le dejó la relación con el periodista: "Luca tiene 23 años, fue hace mucho, hace un montón. Fue hermoso en su momento y después la vida, las cosas. Y acá estamos, con la tranquilidad de poder hablar de lo que sea en este lugar, que para mí también es importante. Porque nació con Luca".

Matías Martin y Nancy Dupláa junto a su hijo.

Por último, Luca Martin también habló sobre el vínculo que mantienen Matías Martin y Nancy Dupláa: "Tengo suerte de que mis viejos, los dos, tienen una mentalidad con la que me parece que estoy de acuerdo por instinto. Y no solo porque son mis viejos, sino porque creo que tienen cosas para decir que valen la pena constantemente. Entonces no me pasa mucho la situación de decir: ‘Uh, qué boludo’. Me pasa más tipo: ‘Uh, qué paja, otro discurso’".

El tierno posteo que le dedicó Matías Martin a Nancy Dupláa tras la nota

Tras el emotivo programa, el conductor radial se volcó en sus redes sociales para confesar lo que sintió al estar junto a su expareja y su hijo al aire: "Lo que pasó hoy al aire me llenó el corazón... El orgullo de tener conmigo a ese pibe tan lleno de luz y cerebro. La madre que le tocó".

Con mucha emoción, Matías Martin le escribió a Nancy Dupláa: "Mirarnos a los ojos y saber que no nos debemos nada. Nos queremos, nos respetamos, nos aceptamos. Nos deseamos lo mejor unos a otros. Se siente y creo que se nota. Gracias por esto. Y gracias por la catarata de mensajes llenos de amor y buena onda que recibí. Esto también es posible por Todo Pasa y los compañeros que tengo. Equipo = Familia".

J.C.C