En una soñada boda, Natalia Lobo se casó con Ariel Polaco

Este fin de semana, Natalia Lobo contrajo matrimonio con Ariel Polaco. La boda se llevó a cabo en el complejo Booting Club en Beccar. La novia llegó a la ceremonia en lancha, luciendo un soñado vestido de novia en color blanco diseñado por Benito Fernández.

Natalia Lobo se casó con Ariel Polaco en una soñada boda

En los 90, Natalia Lobo estuvo en pareja con el empresario Alan Faena, pero tras cinco años de relación se separó. Desde el año 2000, convivió con Pablo Pirillo, con quién tuvo un hijo en 2002 y terminaron en 2016. Durante la pandemia de coronavirus, la modelo conoció a Ariel Polaco y solidificó el vínculo, y en marzo de este año formalizaron su relación con una soñada boda. “Nunca me casé y con él fue la primera vez que lo pensé, a las pocas semanas de empezar a salir” aseguró la actriz en una entrevista.

“Tengo una novia que se casa, muy importante” comenzó diciendo Benito Fernández en diálogo con Socios del Espectáculo, y agregó: “Pero me va a matar si lo digo. Las iniciales son N y L. Es una mujer muy relacionada a mi marca, tuvimos un episodio bastante importante… Natalia Lobo, que no lo quería decir (risas) se casa, y lo dije, me va a matar”.

“Se casa ahora en marzo. El vestido se lo hago yo, así que ya estamos en las pruebas y es una persona que quiero mucho y la gente quiere mucho, porque es una mujer que, la verdad, es increíble. ¡De pedo me agarraron y les tiro una primicia!” cerró el diseñador.

Benito Fernández, Mariana Arias y otras celebridades asistieron a la boda de Natalia y Ariel.

