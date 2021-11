Luego de casarse por civil en marzo del 2020, este fin de semana, la diseñadora Marina Fernández pudo tener su fiesta de casamiento junto a su marido, Gonzalo Zimmerman, tras dos años de espera a causa de la pandemia de coronavirus. La boda se realizó en un campo en Baradero, Provincia de Buenos Aires, y la novia lució un soñado vestido diseñado por su papá, Benito Fernández.

Se casó la hija de Benito Fernández: todos los detalles del vestido que le diseñó su papá

Fue Benito Fernández quien se ocupó de diseñar el vestido de novias que lució su hija Marina en este día tan esperado. El diseño consistió en un vestido de tul de seda bordado en piedras color peltre, con doble escote cuadrado y forrado en tul caramelo. La novia usó zapatos altos (regalo de Fabián Zitta) y lució un recogido, obra de Diego Impagliazzo, con una peineta Dior de los años 70 de su abuela Marta Sosa. El maquillaje que usó fue natural, obra de Lucila de la Vega.

“El día más Lindo de mi vida VESTIR Y ENTRAR A MI HIJA @marinfd EN SU CASAMIENTO c @gonzalozimmer GRACIAS A TODOS !!!!!!!” escribió muy emocionado Benito Fernández en sus redes sociales.

En la celebración a la luz del día, asistieron familiares y amigos de la pareja. Además, varias personalidades del espectáculo, amigos de Benito Fernández también estuvieron presentes. Valeria Mazza, Alejandro Gravier, Analía Maiorana, Soledad Solaro, Ernestina Pais, y Fabián Medina Flores, bailaron hasta las 2 de la mañana en una espectacular fiesta llena de sorpresas para los novios (entre ellos, un video con un saludo de parte de Leo Messi desde París).

¡Mirá las fotos!

