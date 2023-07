Natalia Oreiro abrió su corazón al hablar de su hijo Merlín Atahualpa: "Crecen demasiado rápido"

Natalia Oreiro participó de "Noche al Dente", el programa de Fer Dente en la pantalla de América TV, y abrió su corazón al hablar de su hijo Merlín Atahualpa, fruto de su relación con Ricardo Mollo. Además, la actriz aprovechó para destacar la importancia de la infancia en los niños.

Primero, la figura uruguaya expresó que para ella es muy importante que los niños disfruten de su infancia: "Es importante la infancia para los niños. Ya van a tener tiempo para todas las cosas que la vida te trae. Me gusta mucho eso en todos los niños y en mi hijo, particularmente, me gusta que tenga tiempo para jugar".

Natalia junto a Merlín Atahualpa.

Luego, Natalia aprovechó la oportunidad para hablar sobre su hijo Atahualpa y las cosas que él disfruta: "A veces siento que crecen demasiado rápido y están demasiado expuestos… Ata tiene una re linda infancia. Él es un niño hermoso. Le gusta jugar mucho. Le gusta hacer origami, va a un taller de carpintería, va a hacer equitación, le gustan los animales".

La actriz contó que su hijo disfruta mucho leer.

Además, y visiblemente emocionada, la actriz continuó a detallar las actividades que su pequeño disfruta: "También le gusta mucho leer y eso me parece maravilloso. De chiquito lo llevaba mucho a las librerías. A mí me encantan. Yo le leía mucho y siempre íbamos a librerías". Por último, Natalia Oreiro detalló las particularidades de Merlin Atahualpa: "Creo que eso lo marcó porque él ahora tiene su biblioteca. Es re curioso. No es para nada nerd. Es re pillo. Pero al mismo tiempo le gustan cosas muy distintas".

Natalia Oreiro confesó que besó a Ricky Martin

Fer dente aprovechó que la actriz uruguaya estaba en su programa y le preguntó: "¿Es verdad que te chapaste a Ricky Martin?", y figura respondió: "Sí, bueno, medio que lo obligué".

Luego detalló que todo ocurrió durante la filmación de "Sos mi Vida", la novela en al que trabajo y que debía improvisar una escena con el cantante. "Yo llegué y dije 'Ok, tengo dos minutos, este es mi momento y si, lo chapé", agregó Natalia Oreiro y cerró el tema aclarando: "Es una bomba, ósea​ lo hubiera hecho igual fuera de cámara".

J.C.C