Natalia Oreiro se subió al escenario del Luna Park y cautivó a los espectadores cantando y bailando junto a La Delio Valdez.

Al ritmo de la cumbia colombiana, Natalia Oreiro bailó y cantó junto a Ivonne Guzmán, la exBandana y actual voz de la banda. La uruguaya compartió cada momento vivido en sus redes sociales.

“Anoche fue una fiesta en el Luna Park”, escribió la cantante uruguaya acompañado de un carrete de fotos mostrando la previa antes de subir al escenario.

Natalia Oreiro cantó con La Delio Valdez

Al ritmo de “Cumbia de los Dos”, Natalia Oreiro se hizo presente en el escenario y la banda lo compartió en las redes. “Invitada de lujo. Gracias por venir a compartir esta noche. Te queremos Nati”, junto a un video de la uruguaya y la colombiana cantando juntas.

El look de Natalia Oreiro para cantar con La Delio Valdez

La uruguaya llevó un vestido de alto impacto: bordado con lentejuelas de todos los tamaños y formas, con una pedrería en colores dorados, plateados y negros.

El vestido era cerrado y con cuello alto, al que le sumó medias de red y unas increíbles botas doradas que le dieron el toque especial para deslumbrar en el escenario.

El make up fue de una base con un delineado negro, máscara de pestañas, sombras en tonos neutro acompañado de glitter y un labial rojo pasión. El peinado, una coleta alta y tirante. Natalia Oreiro no solo deslumbró con su participación en el escenario, también con su increíble look.

