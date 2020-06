Natalia Oreiro contó la curiosa costumbre de su hijo en cuarentena

Natalia Oreiro reveló cómo vive la cuarentena con su familia y la curiosa costumbre que adquirió su hijo Merlín Atahualpa en pleno aislamiento.

"(La cuarentena) estoy viviéndola con mucha paciencia, portándome bien, conteniendo a mi familia, a mi hijo, que tiene 8 años. También con alegría, dentro de lo que se puede. Manteniendo bien arriba la energía. No dejando entrara el miedo. Informándome, pero no sobreinformándome, porque la pandemia es algo peligroso, pero la sobreinformación y el miedo no creo que sean algo bueno", contó la actriz en el ciclo Vivo para vos de Julián Weich.

Luego, contó la curiosa anécdota que involucra a su pequeño. "¿Cuál fue la pregunta más rara que te hizo Atahualpa?", le consultó Weich y Oreiro contó: "Un día lo encuentro mirando por la cerradura del portón que da la calle, con un largavista. Quería poner el largavista en la cerradura. Y le digo '¿qué hacés?'. Y él me dice 'me intriga saber lo que pasa en la calle'”.