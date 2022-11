Natalia Oreiro desclasifica cuál es su color favorito

Natalia Oreiro asistió a uno de los eventos más importantes del espectáculo argentino, los Premios Cóndor a las Series, que se celebró en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner. Fue una de las flamantes ganadoras de la noche, enterneciendo al público con el estilo que decidió adoptar para la ceremonia.

La uruguaya vistió un vestido Valentino de encaje negro floral semitransparente, además, con apliques blancos en el escote y los puños. Una muestra de estilo clásico, pero con características modernas, que describen los últimos lanzamientos de la moda de la afamada marca italiana. Natalia combinó su indumentaria con medias oscuras, zapatos de taco y una bandolera a tono de Chanel.

No obstante, Natalia Oreiro reveló que no siempre se preocupa por vestirse elegantemente. Comentó en una entrevista que en el día a día prefiere estar sencilla y cómoda: "En la diaria soy muy sencilla, siempre me pongo lo mismo. Me gusta mucho el algodón, la bambula. Muy bajita o descalza si es posible. Y después me divierto cuando vengo a este tipo de eventos", sostuvo en declaraciones a la prensa.

Por otra parte, aseguró que su color favorito es el rojo, aunque, últimamente se ha inclinado a utilizar el fucsia, puesto que, es tendencia. Y sobre su vida en privada, desclasificó un talento que tiene su hijo en materia de costura: "Mi hijo me cose las camperitas de plush, porque están todas rotas. Y me dice: "Mami te cosí el buzito", afirmó Natalia Oreiro.

Natalia Oreiro no viaja al Mundial Qatar 2022

Hace unas horas trascendió los motivos que llevaron a Natalia Oreiro a decidir no ir al Mundial Qatar 2022. Al momento de que la prensa le preguntara si asistiría al torneo de fútbol, la uruguaya hizo un gesto negativo y dijo: "Cero... Aparte, no me copa tanto el lugar. Malas las reglas de ahí, no me gustan", sentenció, evidenciando que está en desacuerdo con las polémicas normativas sociales que ha impuesto la nación musulmana.