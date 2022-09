Natalia Oreiro detalló cómo vive su hijo la fama de sus padres: "No viene a lugares donde hay prensa"

Natalia Oreiro es una de las artistas más completas que tenemos en nuestro país, más allá de ser de nacionalidad uruguaya, sin dudas puede decirse que es también argentina por adopción, ya que hace más de 30 años que vive en Buenos Aires.

La artista estuvo en diálogo con CARAS digital y contó cómo está viviendo su presente laboral, cuáles son sus próximos proyectos musicales y cómo vive su hijo, Atahualpa, la fama que tienen sus padres.

La actriz fue elegida para ser la cara de la nueva campaña de Juleriaque. Al igual que el año pasado, Natalia Oreiro es la modelo de su nueva línea de maquillajes "Shake Your Beauty", tal como lo hacía en su preadolescenscia en Uruguay.

Natalia Oreiro.

—Ser modelo de campaña, ¿te hace acordar a tus inicios como modelo de publicidad?

—Puede ser, no lo había pensado. En realidad creo que es una linda combinación ¿no? Siempre trabajé como actriz pero también hice mucha publicidad en mi Uruguay natal, en Argentina también me han acompañado muchas marcas durante todos estos años, es algo que me gusta, que me surge de forma natural. En ese punto de que los modelos están cambiando me parece interesante que una empresa tan prestigiosa que tiene tanto cuidado personal elija para la campaña a una mujer madura de 45 años, me parece que es algo que está muy bien.

— Sos actriz, cantante y modelo, de todas tus facetas artísticas ¿cuál es la que más te gusta?

—Yo disfruto mucho de todo lo que hago, soy una mujer muy inquieta, pero creo que lo que más me define es la actriz y creo que desde el lugar de la actriz interpreto música, conducciones o una campaña. Creo que soy una actriz que canta, que conduce, que modela. Pero sin duda que sí, en donde yo me siento más completa o más contenida es desde la actriz.

Natalia Oreiro.

Su participación en "Santa Evita"

—¿Cómo te sentiste al ser convocada para interpretar un personaje tan icónico de nuestro país siendo vos uruguaya?

—Muy agradecida de que me dieran la oportunidad. También muy contenta de que me convocaran a hacer un casting y que no me llamaran quizás por mi trayectoria, sino por lo que yo podría dar como actriz. Vivo en Argentina desde hace casi 30 años con lo cual siempre interpreté personajes argentinos, creo que la gran dificultad que encerraba para mí Eva no era la nacionalidad, sino el lugar que ocupa hoy en el corazón de millones de personas y que hay además allí una interpretación de alguien que está muy presente. Siempre es muy difícil abordar personajes que existieron y que tuvieron tanta personalidad. Me apasioné con su historia, lo hice no solamente poniendo en el cuerpo sino, sobre todo, poniéndole mucho el corazón y me preparé para hacerlo. Estoy muy agradecida de la repercusiones porque cuando una trabaja como actriz, el trabajo se completa cuando lo ve el público, y bueno era un poco lo que todos los que habíamos participado del proyecto estábamos esperando: la devolución del público.

—En esta nueva serie hay un episodio en el que en su lecho de muerte, Evita le pide a Perón que no permita que el pueblo lo olvide. Es un momento muy fuerte, ¿cómo te preparas para interpretar ese tipo de escenas tan comprometedoras?

—En realidad es una continuidad y una sucesión de trabajos, de momentos. Nosotros comenzamos a preparar el personaje y la serie un año antes de que finalmente estuviéramos rodándola, con lo cual uno primero investiga todo lo que puede y lo que existe. Hubo mucha gente que me ayudó, trabajé además de con los directores con dos coach una actoral y una vocal que me ayudaron a transitar las distintas etapas de ella, porque yo la interpreto desde que es una actriz joven de radioteatro hasta cuando se convierte en mujer política y finalmente enferma y fallece. Esa transformación que ella tiene física y vocal era algo a trabajar y si bien nosotros nunca intentamos hacer una imitación de ella, porque además sería imposible, siempre quisimos que tuviera mucha particularidad, que se sintiera su espíritu. Y claro, para esos momentos por suerte uno ya llega como con mucha carga, no solo de información sino principalmente emocional. Uno conoce o al menos intenta haber conocido y haber pasado por todos esos estados en los ensayos. Si bien uno nunca sabe qué es lo que va a pasar, en esa escena particularmente que vos hacés mención, fue uno de los pocos momentos de la serie en los que yo solté, porque yo soy muy controladora. De hecho, no estaba en mi intención quebrarme y llorar, porque yo quería hacer, para esa escena, otra construcción, pero algo se apoderó de mí y cuando uno lo ve dice “okey” es lo que tenía que pasar porque también está bueno que esas cosas te sorprendan.

Natalia interpretando a Evita.

Vida personal

—Tu hijo ya tiene dimensión de que su mamá y su papá son famosos, ¿cómo vive él esta exposición?

—Él está acostumbrado en el sentido de que desde que creció nos acompaña mucho. Pero también nosotros tenemos una vida personal de perfil bajo donde no lo exponemos a él e incluso a nosotros tampoco con lo cual él sabe que de alguna manera es un entrar y un salir, no viene a lugares donde hay prensa y lo lleva bien. Por suerte en la escuela de mi hijo soy la mamá de “Ata”.

—¿Él ve tus producciones?

—No. Lo único que vio que fuimos a ver juntos al cine fue “Las Rojas” porque él me había acompañado en la filmación en Mendoza y porque era una película que él podía ver. Pero va a faltar muchos años para que él pueda ver mis producciones.

Natalia junto a su hijo, Atahualpa.

Proyectos laborales

—¿A nivel a nivel musical pensás hacer shows?

—Me encanta la música de hecho, ahora hice tres interpretaciones con artistas diferentes, uno fue con Sole y Lali que hicimos un tema juntas que está próximo a salir, también canté un tema con la Delio Valdés y luego con una artista uruguaya que se llama Ana Prada y la idea es seguir haciendo cosas con la música porque además me encanta.

—¿Vas a volver a los escenarios?

—Mira en lo inmediato, voy a volver, pero desde la televisión porque voy a hacer la conductora de un programa para Telefe que se llama "¿Quién es la Máscara?” y ahí además de hacer la presentadora, vamos a hacer algunos shows musicales.