Natalie Pérez estalló en llanto al olvidar la letra de su canción

Natalie Pérez comenzó una nueva etapa en su carrera y empezó su participación en Masterchef para reemplazar a El Polaco.

Pero también, la artista debutó con su nueva canción "Detox" que se estrenó esta semana en todas las plataformas. Como parte de la promoción de este nuevo tema, la actriz pasó por el programa de Verónica Lozano, Cortá por Lozano, y presentó oficialmente el single.

Sin embargo, los nervios le jugaron una mala pasada y olvidó la letra en pleno aire. A pesar de que nadie notó el "furcio", Natalie sufrió este amargo momento y lo expresó en sus redes sociales.

“Hola. Recién salí del programa de Vero y me quedé muy enojada porque no pude terminar la canción. Me equivoqué por la presión, los nervios, por lo que sea. Así que paré mi auto porque necesito hacerlo", dijo en sus redes sociales al salir de Telefe.

Luego, la diosa interpretó a capella su nuevo tema y generó la rápida reacción de los famosos que le dieron su apoyo por este especial momento.