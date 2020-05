Natalie Pérez sobre su congelamiento de óvulos: "Deseo con todo mi corazón no tener que usarlos nunca y ser madre natural"

Natalie Pérez, quien recientemente congeló óvulos para en un futuro poder cumplir el sueño de ser madre, además confesó que aún espera poder ser madre de “forma natural”. “Deseo con todo mi corazón no tener que usar mis óvulos congelados nunca, nunca, nunca, y poder tener hijos de forma natural”, dijo.

“Pero no se saben nunca estas cosas, es mas preventivo que otra cosa. También puede pasar que tenga hijos y que a los cuarenta quiera tener otro. Es como un seguro”, aseguró Natalie.

Por otro lado habló de las complicaciones que la llevó a estar internada y bajo estricto control: “Lo que me pasó no es lo mas común, en todas las intervenciones hay riesgos”.

“En esta hay un porcentaje mínimo y me toco a mí. Tuve una hemorragia interna, me dolió mucho, y me tuve que quedar unos días ahí”, aseguró Pérez en un mano a mano con el programa Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi .

Sobre su decisión de congelar óvulos, la cantante explicó que “fue cuando estaba haciendo Pequeña Victoria. Ahí terminé una relación muy larga que tuve y yo quería tener hijos joven. Todavía soy joven, así que me queda tiempo, pero quise hacerlo”.

Para finalizar la actriz hizo referencia a su estado emociona y amoroso : “ahora estoy sola, aprovechando este momento de forma muy introspectiva. Para aprender a ser mejor, para cuando llegue ese nuevo amor estar preparada y no cometer los mismos errores de la relación pasada”, finalizó.