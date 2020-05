Natalie Pérez volvió a referirse a la maternidad

A casi dos meses de haber sufrido una hemorragia interna tras someterse a un tratamiento para el congelamiento de óvulos, Natalie Pérez volvió a hacer referencia a sus deseos de ser madre. Recuperada y transitando la cuarentena, la cantante hizo hincapié en el tema de la maternidad con un mensaje y una fotografía que recorrió la web.

"Si tuviera descendientes se los pondría", escribió la reconocida actriz de 32 años en las historias de sus redes sociales junto a una postal en la que se puede ver ropa de bebé. Lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, medio donde demostró, con el paso de los días, que se encuentra recuperada y en buen estado de salud.

La intérprete dio detalles de cómo fue el procedimiento luego de ser dada de alta: "Esto para mi fue re loco, soy una chica sana y nunca me tuve que inyectar nada en mi vida y es movilizante. No es que yo quiera postergar mi maternidad. No es la idea. Es algo preventivo. Soy joven, saludable, pero surgió esta posibilidad de congelar óvulos y me parece que está bueno aprovechar el avance de la ciencia".

"El día de la intervención no hay anestesia total y es una sedación, hice el tratamiento y me fui a mi casa... y cuando estaba en mi casa me desmayé tres veces y tenía dolores, sentía pinchazos en los hombros. Ahí dije 'esto no tiene que ver con este procedimiento'. Pensé que era estrés, otra cosa. Pensé que no tenía que ver con esto", dijo la joven en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Sin más, la morocha finalizó: "Pero bueno, cualquier intervención que uno se haga puede tener complicaciones, todos los cuerpos son distintos y reaccionan distinto al mismo tratamiento. Esto no suele suceder, pero puede pasar, y está bueno averiguar antes de hacerlo. No es lo más normal que pase, pero es muy doloroso. Ahora tengo una recuperación lenta por la hemorragia y la anemia que tengo".