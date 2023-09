Natalie Weber se metió en el distanciamiento de Paula Chaves y Zaira Nara, la panelista tomó partido por la esposa de Pedro Alfonso. Después, la pareja de Mauro Zárate le mandó un picante mensaje a la hermana de Wanda por estar de novia con Facundo Pieres, ex de su amiga.

Natalie Weber arremetió contra Zaira Nara y la trató de mala amiga

Natalie Weber arremetió contra Zaira Nara y la trató de mala amiga

"A vos primero te gusta la persona, te atrae, pero hasta llegar al amor hay un camino larguísimo. No es un ‘me enamoré’. Vos buscás enamorarte. Y que le preguntes a tu amiga ‘¿te molesta?’. También tu amiga se siente incómodo en decir ‘sí, me molesta’”, comenzó Natali después de que en Desayuno Americano.

“Además, en el caso de Paula y Zaira son personas públicas. En todas las notas que va a hacer Paula con Pedro Alfonso le van a preguntar: ‘¿Y tu amiga que está con tu ex?’”, dijo la esposa de Mauro Zárate.

Luego le mandó un mensaje a Zaira Nara por si en algún momento se tenían que cruzar en algún cumpleaños. “Además, imaginate que prospera. Llega el cumpleaños de Filipa y cae Zaira con Pieres. No, hay cosas que no van. Los ex no se comparten. Chicas, compartamos el mate, la galletita, pero el novio no. ¡Basta con la generosidad! Es todo raro e innecesario”, afirmó Natalie Weber.

AF.