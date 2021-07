Nathy Peluso brindó el show más corto de la historia: los motivos.

La artista argentina, Nathy Peluso marcó un nuevo récord, pero no fue justamente motivo de festejo, todo lo contrario fue un hecho para el olvido. Su concierto en Sevilla debió ser suspendido a los 30 segundos por problemas técnicos y el show no continuó.

Según informa TN los técnicos intentaron resolverlo pero, luego de dos horas, la noche llegó a su fin. La argentina salió al escenario para hablar con el público y tras explicar lo sucedido; pidió disculpas y les ofreció un regalo. La cantante interpretó a capela “Puro veneno”.

Peluso iba a cantar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, pero solo pudo cantar los primeros 30 segundos de “Celebré”, el primer track de su disco "Calambre". Canción con la que eligió abrir los conciertos del tour.

Además la lluvia también era un problema para la cantante ya que algún rayo podría impactarla. Una tormenta se hizo lugar en Sevilla. Cómo si algo pudiera faltar, a los inconvenientes del sonido se le sumó una falla en la iluminación.

Uno de los organizadores del ciclo Sevilla Alive dijo: “Hemos intentado por todos los medios llevar esto hacia delante, pero estamos teniendo una serie de problemas técnicos que ahora mismo no se pueden solventar”. Nathy por su parte dijo: “Mi gente, siento tantísimo que no me dejen cantar esta noche para ustedes, he decidido salir acá, hablar con todos ustedes porque no quiero que malinterpreten nada. Yo he estado aquí hasta el último momento deseando retomar el concierto”. Una marca que quedará en la historia pero que de ninguna manera caerá sobre la estrella argentina.

Naty se disculpó con la gente y cantó a capela una canción.

Conocé quién es la estrella que acompaña a Lali Espósito en sus salidas madrileñas

Nathy Peluso y Lali Espósito son las artistas del momento. Además de ser colegas, ambas forjaron una amistad y lo demuestran en sus redes sociales. Hoy están en boca de todo el mundo por sus excéntricos looks a la hora de reunirse en las calles madrileñas.

Junto a Tati Saal, la directora creativa de Madness, la marca de ropa de Cande Tinelli, las cantantes se fotografiaron mientras perreaban en la calle. "Siempre vamos a ser unas fashion victims", escribió Peluso.

Lali Esposito y Naty compinches.

Dentro de las publicaciones, se puede destacar como Lali optó por presumir un look total denim, mientras que Nathy vistió remera XL, falda en jersey de seda y gorro que se ata con pañuelo, una de las tendencias del momento.

Más tarde este trío hizo una "guerra de nails" al mostrar los estilos de sus enormes uñas esculpidas. En ese duelo se apreció cómo Peluso se inclinó por las garras con pedrería, Lali optó por unas uñas en punta en color nude y Tati, por una deco con corazones psicodélicos.

Cerca del final, las "it girls" también fotografiaron en detalle sus singulares calzados, más cercanos al "ugly fashion" que es tendencia: zuecos con piel, peep toots con plataforma y botas tejanas multicolores.

