Nati Jota y Gastón Edul son el blanco de rumores sobre un posible romance entre ellos al tener varias interacciones frente a las cámaras que dan que hablar a la audiencia. Así, ambos se convirtieron la pareja del momento y los fans esperan que blanqueen su relación.

Recientemente, la streamer visitó el programa de Verónica Lozano y fue consultada sobre su incipiente vinculación con el periodista deportivo, en donde la rubia hizo una inesperada confesión.

Nati Jota reveló qué ocurre entre ella y el periodista Gastón Edul

La conductora de "Sería Increíble" se caracteriza por su humor ácido y comentarios provocadores, una línea que es parte del canal Olga. Así, la streamer lleva su impronta frontal en todo momento, una característica que resalto en “Corta por Lozano”.

Al visitar el panel del programa de Telefe, Nati Jota hablo sobre sus logros profesionales y personales. Pero, también, la rubia fue consultada por su incipiente vinculación con Gastón Edul, con quien tuvo ciertas ocasiones románticas frente a las cámaras.

"Nos llevamos muy bien. Realmente no nos conocemos tanto, solo nos conocemos al aire de joder y de alguna juntada con el equipo y eso” comenzó explicando Nati y, además, agregó: “Pero hablamos un poco por mensaje. No sé si me gusta, puede ser".

Asimismo, Verónica Lozano le consulto a la streamer si Gastón tenía buen olor. A lo que Nati Jota confirmo que efectivamente era así y detallo que eso es lo que más le gustaba del periodista deportivo: "No sabes lo que huele. Entré ahí y me confundí".

Entonces, la pareja se convierte en el centro de la escena mediática al seguir motivando los posibles rumores de un incipiente romance entre ellos. Las declaraciones de Nati Jota demuestran que podría existir una posible relación con el periodista, Gastón Edul.

