Nati Jota sorprendió a sus seguidores con una revelación muy personal. A través de sus stories de Instagram, compartió un poema íntimo y jugado, describiendo su relación amorosa con una persona muy especial en su vida.

La influencer desempolvó un texto escrito hace cuatro años, permitiendo a sus seguidores asomarse a su mundo emocional. “Nuestro vínculo es tan otro idioma que no puedo combinarlo ni interpretarlo en relación con lo que tiene que ver con el resto de mi vida”, escribió, abriendo su corazón en la red social.

El poema continúa explorando la profundidad y complejidad de sus sentimientos. “Nada tiene conexión con nada, hasta yo misma me siento otra en esos ratos... Esas noches, esos besos. Cuando te vas, unos días no sé bien quién ni qué soy. Después me acostumbro y lo que no entiendo es todo ese momento anterior con vos”, expresó Nati Jota, dejando entrever la dualidad de su experiencia amorosa.

“Hasta que aparecés de vuelta, todo vuelve a tomar sentido y todo vuelve a perder sentido. Y así descubrí que sos (mi chico paréntesis)”, sentenció Nati, con una dulzura que tocó los corazones de sus seguidores, aunque sin dar cuenta de si el destinatario de este poema es su pareja o si sigue estando en su vida.

El estado sentimental de Nati Jota

Esta revelación de Nati Jota no solo muestra su talento para la escritura, sino también su valentía para compartir aspectos tan íntimos de su vida.

Nati Jota, siempre abierta y cercana a su audiencia, en su programa, “Sería Increíble”, la influencer continúa mostrando que detrás de su faceta pública hay una persona profunda y reflexiva, capaz de conectar con su público a través de sus experiencias más personales. Su "chico paréntesis" no solo es un término entrañable, sino un símbolo de esos momentos especiales que la joven decide compartir con su audiencia.

