Nazarena Vélez apuntó muy filosa contra Carmen Barbieri: "Ahora me amenaza"

La filtración de chats de Fede Bal con algunas mujeres con las que le era infiel a Sofía Aldrey ha generado un gran terremoto en el espectáculo argentino, qué también ha impactado de manera negativa en su madre Carmen Barbieri, quién a horas de haberse conocido la noticia opinó muy contundente en su programa Mañanísima de Ciudad Magazine.

En este contexto, La Leona también criticó la actitud de Nazarena Vélez mientras Yanina Latorre leía las conversaciones en vivo para LAM por la señal de América TV. “Cuando veo a Nazarena, veo a la pared. Para mí es transparente, es de celofán. No la miro. No me interesa las caras que hace, buenas, malas... Es un problema de ella, no mío. Yo estoy bien con todo el mundo. Bien, amiga no. Bien. No quiero tener problemas con nadie”, dijo Carmen Barbieri muy filosa.

Carmen Barbieri.

Por este motivo, Nazarena Vélez pidió un espacio en LAM la noche de este jueves para responderle a la progenitora de Fede Bal y explicar el por qué reaccionó de esta manera. “La verdad es que no tengo ninguna opinión. Lo de Carmen no lo entendí mucho... Que lo maneje en terapia, estoy en un programa y si estoy escuchando a mi compañera y me parece interesante porque están hablando de que se van a tatuar un pene, si no me río o bajo la cabeza, la verdad es que no estaría prestando atención a lo que están diciendo” , partió comentando la madre de Barbie Vélez.

“Siento que Carmen no entendió nada. Hace dos meses me quería pedir disculpas y ahora me amenaza. Yo creo que no soporta que la ignore. Porque de verdad yo podría haber dicho: ‘Viste que yo les dije’, o lo que sea. Pero cerré la boca, como una señora”, continuó la angelita.

Nazarena Vélez.

Seguidamente, Nazarena aseguró que sus gestos eran porque Yanina es muy buena contando las historias al punto de que motiva a sumergirse en las mismas. “Yo me olvidé hasta de que hablaba de Fede Bal. Si hay algo que tiene que hacer, es pedir disculpas. Que no se haga la mala, que no se haga la mala porque soy una señora. Y me estoy comportando como una señora, no por ella que no se lo merece, sino por mi hija. Y me voy a seguir comportando como una señora”, precisó.

Finalmente, para cerrar su intervención, Vélez se mostró empática con Carmen Barbieri y bajo un tono más conciliatorio destacó que tal vez la conductora está pasando por un mal momento por esta grave exposición de su hijo. “Ya está, yo sé que está pasando un mal momento, porque como madre debe ser triste. Uno se culpa muchas veces: ‘Che, hay algo que no enseñé. Si mi hijo no respeta a ninguna mujer...’. Imagino que no la debe estar pasando bien, porque una se replantea muchas cosas como mamá”, sentenció.

