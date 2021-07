Nazarena Vélez mostró a Barbie Vélez con un increíble vestido de novias

En septiembre próximo, Barbie Vélez va a cumplir su gran sueño de pasar por el altar junto a Lucas Rodríguez, su pareja desde hace años y quien le pidió casamiento durante unas románticas vacaciones. Ahora, a semanas de este importante acontecimiento, la actriz ultima los detalles de la ceremonia y uno de ellos es el vestido de novia que lucirá para la ocasión.

Pese a que por una cuestión de buena suerte no suelen mostrarse los vestidos de novia, fue Nazarena Vélez quien sorprendió en sus redes sociales mostrando a Barbie con un hermoso traje corte sirena y espalda descubierta que le quedaba a la perfección.



"Yo tiré la bomba del vestido y me fui. Todos me preguntan. Tengo ansiedad, nervios, emoción, todo. Ese no es el vestido que elegí, el que subí. Quería mostrarles algunos de los modelos que hay", contó a través de sus redes sociales al tiempo que Nazarena hacía lo propio y aclaraba que Barbie se había probado tantos vestidos que decidió compartir uno de ellos pero que claramente no será el definitivo.



Barbie Vélez mostró los detalles de cómo prepara su boda en plena pandemia

Barbie fue dando más detalles de cómo se encuentras con los planes y mostró en su cuenta oficial de Instagram una secuencia de fotos en donde se muestra junto a su pareja planeando su noche especial. "Les dejo alguito de lo que vivimos hace unos días. Tuvimos nuestra primera reunión de ambientación, algo muy nuevo para nosotros", expresó la hija de Nazarena Vélez.



Vélez agradeció a quienes le están dando una mano para planear su soñada boda. "Por eso, quiero aprovechar y agradecer a cada una de las personas que están en estas fotos (falta gente muy importante aún) que nos ayudan en cada cosa por más chiquita que sea. Cada pregunta (que son bastantes) y están en absolutamente todos los detalles", dijo nombrando a la empresa de Claudia Villafañe que se encargará de su gran noche.

