Barbie Vélez celebró su despedida de soltera en Miami

Barbie Vélez tiró la casa por la ventana y antes del ingreso a la fase 1 viajó a Miami con amigas para celebrar su despedida de soltera.

La hija de Nazarena Vélez aprovechó la flexibilidad en la ciudad estadounidense para poder salir y disfrutar de la noches cálidas y las pocas restricciones que existen allí.

Barbie Vélez y sus amigas en Miami.

Aunque no compartió imágenes de este evento, fue su cuñada Camila Rodríguez quien subió videos en su Insta Stories donde se las muestra divertidas en un boliche con una gorra blanca que indica "bride" (novia) en su visera.

Barbie Vélez y la posibilidad de suspender su boda

Barbie Vélez confirmó que se casará en septiembre con Lucas Rodríguez, su pareja desde hace cinco años. Sin embargo, el avance de la segunda ola de coronavirus y las estrictas restricciones generó incertidumbre en la joven actriz quien se manifestó preocupada por las futuras complicaciones para celebrar la boda.

“Una de las preguntas que más me hacen, que son recurrentes, es gente que está en la misma situación que yo, o que no sabe qué hacer con el tema del casamiento es que me preguntan si vamos a suspender, adelantar o si pusimos pausa a nuestra boda”, dijo la joven en sus redes sociales.

Barbie Vélez se comprometió con Lucas Rodríguez en Punta Cana.

"Nuestro pensamiento, es que seguimos avanzando con los preparativos. Me parece que todos los que se casaron o hicieron fiesta de 15 años, eventos o festejos te dicen que es aparte del momento empezar a vivirlo desde ahora. Y en eso estamos, dijo al respecto.

“Es un proceso re lindo de vivirlo que después, en definitiva, se pasa en un día volando. El proceso está bueno y es parte. Es un proceso hermoso para ir viviendo", agregó.

AM