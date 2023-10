Nazarena Vélez y Carmen Barbieri cortaron su relación hace años y aunque muchos creían que el distanciamiento tenía que ver con la inolvidable pelea que tuvieron sus hijos cuando se separaron, la panelista de LAM aclaró que no es el único motivo.

En diálogo con Marcelo Polino en Radio Mitre, Nazarena Vélez dio su opinión sobre varias figuras del ambiente del espectáculo de nuestro país, entre ellas Carmen Barbieri, a quien aseguró que no la va a perdonar jamás.

Por qué Nazarena no va a perdonar a Carmen Barbieri

"Me cae mal y me va a caer mal hasta el día de mi muerte. Fue muy soreta, se comportó muy mal, dijo frases muy desafortunadas. Dijo que Fabián (Rodríguez) se mató por mi culpa, no se lo voy a perdonar nunca", expresó Nazarena Vélez con total sinceridad.

Como si eso fuera poco, Nazarena Vélez también explicó por qué no le cae bien Flor de la Ve. "Me parece falsa. Cuando pasó lo de Barbie...ella tiene un discurso muy feminista, de mucha empatía y con Barbie no la tuvo simplemente porque su amigo era el que estaba en medio del caso".