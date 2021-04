Nazarena Vélez reveló qué carrera quiere estudiar su hijo Thiago de 10 años, en un futuro

Siempre activa en las redes sociales, Nazarena Vélez se prestó al famoso pregunta y respuesta en su cuenta de Instagram con sus seguidores y respondió incógnitas de sus más fieles followers de todo tipo. ¿Si le gustan las mujeres? ¿Por qué no se maquilla? ¿Si quiere volver a actuar? Hubo preguntas de todo tipo pero la que más llamó la atención fue la respuesta que tuvo cuando le preguntaron si su hijo Thiago de 10 (fruto de su amor con el recordado Fabián Rodríguez) años quería ser actor.

Divina ante la cámara ella respondió: "Tiene muy en claro que quiere ser arquitecto. Lo tiene en su cabeza desde hace años, me dice que va a ser el mejor arquitecto del mundo y a mí me encanta. Igual por momentos me dice que le gustaría actuar y les digo, que si se dedica a la actuación, la rompe toda", contó ella con una sonrisa de par en par.

Nazarena Vélez reveló que se "chapó" a Luis Miguel y que él quería "algo más" que un beso

Invitada al programa de Jey Mammon, "Los Mammones" por América, Nazarena Vélez hizo una fuerte confesión y afirmó que se "chapó" a Luis Miguel cuando tenía 22 años. Con la segunda temporada de la serie que es un éxito en Netflix, ahora el astro de la canción está en boca de todos otra vez.

"No te has privado de chaparte a Luis Miguel", le dijo el conductor. La actriz dijo un tímido sí y confesó: "Me puse muy nerviosa y me fui. Sé que él quiso más que un beso. Yo fui como fan. Me enteré que había una cena en el Sheraton y me acuerdo que una amiga me dijo '¡venite!'. Yo fui pero sólo quería un autógrafo", comenzó relatando Nazarena Vélez.

"¿Te gustaba?", preguntó Jey. "Sí, me encantaba pero yo de verdad había ido por un autógrafo y, cuando se dio la situación como para otra cosa, dije que no. Yo era muy pendeja. Yo me casé virgen, era muy estructurada. Cuando lo conocí tenía 22 y ya me había separado de Pucheta", admitió y cerró diciendo que el beso fue en la habitación del hotel en el que se hospedaba el cantante. "Después de la cena, él se acerca y me dice: 'Vamos a tomar un champagne y ahí subí'.

FL