Nazarena Vélez reveló que siente por el pronto nacimiento de su primer nieto: ''Siento que voy a tener mi cuarto hijo''

Barbie Vélez se encuentra cursando la última etapa de su embarazo, que tiene pactado la llegada de su primer hijo con Lucas Rodríguez en febrero. Desde su cuenta de Instagram, la hija de Nazarena comparte su día a día el curso de su embarazo, de ocho meses y muy feliz, hace pocos días compartió una foto disfrutando de los días de verano en la pileta, de su familia y su panza: ‘’Último viajecito sin bebito en brazo’’, escribió.

Toda la familia está expectante a la llegada del bebé, especialmente Nazarena Vélez que espera ansiosa poder tener en brazos a su primer nieto. En un dialogo son Socios del Espectáculo contó cómo se siente, la mezcla de emociones y como transita los últimos días su hija: ‘’Siento que voy a tener a mi cuarto hijo’, expresó.

Además, reveló como se encuentra su hija a la espera de Salvador, nombre que eligieron Lucas y Barbie: "Increíblemente bien. Ella está muy, pero muy bien. Está hermosa, lo está disfrutando, lo está viviendo con mucho amor, así que a mí me hace muy feliz", aseguró

Y comentó: "Quiere disfrutar y está disfrutando mucho de su panza, y me encanta. Te digo que me tengo que contener mucho. Porque es como que yo voy a tener un hijo, pero sin llevarlo yo en la panza. Es una locura, siento que voy a tener mi cuarto hijo", afirmó con una gran sonrisa en la cara, por la felicidad de ser abuela por primera vez.

Barbie Vélez reveló cómo se llamará su primer hijo

Barbie otorgó una entrevista la mañana de este lunes a Socios del Espectáculo y contó cómo se siente en días previos a ser mamá: “Estoy de 36 semanas y me siento impecable. Si bien me agito y esas cosas básicas de cualquier embarazo, la verdad es que me siento bárbara. De hecho, pude hacer este viaje que me permitió mi obstetra así que súper bien”.

Asimismo, aseguró que tiene toda clase de antojos y luego reveló cómo se llamará su primer hijo, sorprendiendo a toda la audiencia de Socios del Espectáculo: “Se llamará Salvador, pero no descarto cambiar el nombre a último momento”, confesó Barbie Vélez. También destacó que hasta el momento tiene decidido que tendrá un parto natural.

“Tendré parto natural, pero estaré abierta a la posibilidad de ir a cesárea. Lo que sea mejor para el bebé y para mí". Y, finalmente, enfatizó el buen trabajo que está haciendo su esposo a la hora de cuidarla: “Si estaba enamorada antes de Lucas, ahora más con cómo me cuida y me cumple. Es un sol y lo amo", cerró Barbie Vélez.

