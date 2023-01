Nazarena Vélez compartió una story de su su hija mostrando su panza de 36 semanas

Barbie Vélez se mostró a través de su cuenta de Instagram luciendo su panza de embarazada. La actriz, compartió una story de su madre, la también actriz Nazarena Vélez, donde se la ve plena transitando sus últimos momentos de embarazo, ya que está muy cerca de tener a su primer hijo con su esposo Lucas Rodriguez. En una entrevista con LAM, Barbie manifestó que espera tener otro hijo más después de este.

Sin embargo, a pesar de que Barbie se siente feliz y sus fans comparten su alegría por su embarazo, en los últimos días tuvo reacciones inesperadas a partir de un posteo donde también compartía su felicidad.

Nazarena Vélez compartió fotos de su hija mostrando su panza.

“Último viajecito sin bebito en brazos”, escribió Barbie para mostrar sus últimas vacaciones como embarazada, en varias fotos con su esposo; su mamá y su hermano menor, Thiago.

La foto del posteo de Instagram en el que Barbie Vélez mostró su panza y por el que sus fans se pusieron exigentes.

“El Bebito está desde su Concepción”, “Último viajé con bebé no será barby”, “"sin bebito"" ponele jajajajaj está pero adentro” y “Último viaje con panza! El Bebito está”, fueron algunas de las burlas que los usuarios de Instagram lanzaron sobre Vélez.

“Gente relajenseeee! CLARA mente el bebé está con nosotros desde el día UNO! Me lo van a decir a mi, que lo llevo en mi panza y siento sus pataditas y movimientos? ES UNA FORMA DE DECIR! Ahí lo edité para tranquilidad mental de muchos últimas vacaciones sin mi bebito en BRAZOS!!!!!! Amor y tranquilidad para todsssss”, se rió Barbie.

En un descuido Nazarena Vélez reveló el nombre de su futuro nieto

El embarazo de Barbie es un tema muy hablado entre las panelistas de LAM, quienes se interesan por saber el estado en el que se encuentran la hija y el nieto de Nazarena Vélez. Durante una conversación, sus compañeras le insistieron para conocer el nombre del bebé, a lo que Vélez, jugando a la despistada, aseguró que no sabía.

Pero como la intuición de las angelitas nunca falla, no le creyeron y siguieron insistiendo hasta obtener la respuesta a tirones. "Ella cree que va a ser Salvador, pero me dijo que si le ve la cara de Baltazar le pone ese nombre. No sé qué decirles, es lo que siente", terminó confesando Nazarena.

Además, dio detalles de cómo se siente Barbie durante la cuenta regresiva para tener a su hijo en brazos. "Ya no falta mucho, la fecha de parto es para febrero y lo está llevando hermoso el embarazo. No tiene náuseas, nada. Al principio tuvo, pero se le fue todo y está brutal", compartió Vélez.