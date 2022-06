Nazarena Vélez prendió el ventilador en LAM y explicó el origen de su mala relación con la actual figura de Telefe, Georgina Barbarossa. Pese a que en el pasado fueron amigas y trabajaron juntas, la panelista de Ángel de Brito fue contundente con las declaraciones.

Nazarena Vélez afirmó que, hace ocho años, cuando murió su esposo Fabián Rodríguez, Georgina Barbarossa le dio la espalda y no la bancó, cuando ella esperaba que por la relación que ambas tenían, pudiera encontrar en ella un apoyo que necesitaba.

Nazarena Vélez sin censura contra Georgina Barbarossa:“No le daría trabajo”.

“Georgina me decepcionó. Nosotras nos conocíamos hacía mucho tiempo e hicimos una relación muy linda en Los Grimaldi. Íbamos a comer siempre, era muy linda la relación. Cuando pasa lo de Fabián (muere), yo necesité un mes, porque no me podía ponerme de pie. Se había matado mi marido y me había quedado en la calle. ¡Me estaba volviendo loca!”, comentó Nazarena sobre el origen de la enemistad con la presentadora.

Luego agregó: «Con Faroni, que me ayudó y en mi lugar arregló para poner a Belén Francese y Georgina, tan amiga, tan amorosa, tan de estar todo el tiempo conmigo, que fue a la comisaría para reconocer el cuerpo de Fabián, dijo: “No, porque Belén no va a vender y la que vende ahí es Nazarena».

Desde de ese episodio, Nazarena no volvió a trabajar con Georgina y comentó: “A Georgina Barbarossa no le daría trabajo”. Pero el enfrentamiento no se cerró ahí. Tras la dramática y muy polémica separación de su hija Barbie Vélez con Fede Bal, Barbie cerró una obra de teatro con José María Muscari en la que también iba a estar Georgina, pero se bajó: “En medio del quilombo, Georgina se bajó de la obra y para mí, creo que fue porque es muy amiga de Carmen Barbieri”.

“A mí me parece que tuvo actitudes de sor**ta”, afirmó Nazarena Vélez, para referirse a las razones que dio en su momento Georgina, del porqué se bajó de la obra, pues, según la panelista, seis meses más tarde, estaba actuando en otra obra.

La lista negra de Nazarena Vélez

Según contó en LAM y como tal vez ya muchos sepan, Nazarena Vélez remarcó que quienes se metan con sus hijos, ella les pondrá la cruz. En esa lista, la panelista dijo que no trabajaría con: Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Flor de la V y Fabián Gianola.

“Este verano me llamaron para trabajar con Flor de la V y no acepté” y sobre Gianola, Nazarena Vélez afirmó que le da “asco”. Asimismo, aseguró que si de ella dependiera, no trabajaría con Barbieri y Barbarossa y si le llegase a tocar por obligación, las ignorará.