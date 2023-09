Nelly Camjalli estuvo el pasado jueves en "Desayuno Americano" y despotrico contra la producción del Bailando 2023. La participante de 82 años que no era famosa y que lamentablemente fue eliminada del reality por decisión del publico, compartió detalles reveladores sobre su experiencia en el programa.

La exconcursante recibió críticas intensas en las redes sociales por su lenguaje rudo y expresiones groseras, pero, según su testimonio, todo esto fue orquestado por la producción del programa.

"Cuando me llamaron para unirme al programa, le pregunté al "Chato" Prada qué se esperaba de mí. Él me dijo que querían que demostrara que, a mi edad, todavía era posible participar en el baile.

Nelly Cajalli y los detalles que le dio la producción del Bailando 2023

Nelly Camajalli apuntó a directo contra la producción del Bailando 2023 por hacerle que haga un show poco agradable. Incluso el camarógrafo me instaba a usar un lenguaje fuerte. "Me incentivaron en esa dirección", relató Nelly. En relación a las demandas que le impusieron, añadió: "Mi vida no se reduce a palabras vulgares; tengo una rica vida interior y soy una persona sensible. Soy madre de tres hijos y abuela de ocho nietos, además de haber quedado viuda a los 58 años".

Nelly destacó emocionada su paso por el concurso de baile al afirmar: "Me emocionó mucho y lloré anoche junto al bailarín. Ya he tenido una vida plena, y considero todo esto como un regalo". A pesar de sentirse apenada, Nelly expresó un cierto alivio: "Me siento muy bien; he liberado una carga. La única preocupación que tengo es dejar sin trabajo a mi bailarín, lo cual me entristece. Personalmente, eso no me importa".

Para concluir, Nelly Camjalli afirmó: "Hace tres meses, estuve ingresada durante diez días en el Hospital Alemán debido a un problema intestinal. He vivido de todo en mi vida, y esta oportunidad se presentó como una manera de superar los obstáculos", finalizó la abuela de 82 años.

J.M