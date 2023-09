Nelly Camjalli, debutó ayer lunes por la noche en el Bailando 2023, tras su participación en LUZU TV, fue la elegida por el público luego de pasar por un extenso proceso, tiene 82 años e hizo divertir al estudio entero, pero el jurado no quedó contento con su performance.

Pampita, Ángel de Brito, Moria Casán y Marcelo Polino, que conforman el flamante jurado no estuvieron satisfechos y no se guardaron las críticas, la participante dio a entender que no le importaba mucho por recibir puntuaciones como -1, -2 y el voto secreto.

Así fue la fuerte pelea en vivo entre Nelly y Marcelo Polino

Sin embargo, Nelly ya cuenta con un enemigo en su primer día en el reality, ya que se cruzó fuertemente con Polino y ella no temió en responderle sin tapujos. Cabe recordar que, el periodista es uno de lo más estrictos a la hora de dar devoluciones.

‘’La edad no te da entidad para maltratar a la gente, como hiciste la semana pasada con una productora y yo te vi’’, empezó diciendo el jurado, de manera muy seria y dejándole en claro, que tal vez, la tiene entre y ceja.

‘’Feo el baile y fea la previa", apuntó Marcelo Polino para darle su puntaje, que fue negativo. No obstante, Nelly Camjalli se lo tomó con gracia y le respondió: "¿Sabés qué? ¡Me chupa un huevo!”. Inmediatamente, Marcelo Tinelli se tentó, como también parte del estudio y público, que quedó enamorado de la participante. De esta manera, Nelly dejó en claro que al Bailando 2023 pretende divertirse y que es una completa revelación.

