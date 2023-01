Pedro Alfonso y Federico Bal son vecinos en Villa Carlos Paz, donde ambos están protagonizando diferentes obras de teatro en pleno inicio de temporada veraniega. Luego de una pequeña entrevista en contra del hijo de Carmen Barbieri, Fede Bal respondió a las acusaciones de Pedro Alfonso.

Hace unos días, en Socios del Espectáculo, Pedro Alfonso manifestó su molestia con los fuertes ruidos que provienen de la casa de Federico Bal hasta altas horas de la madrugada. El marido de Paula Chaves expresó que le parece una falta de respeto. "Yo tengo tres niños que necesitan dormir y descansar. Somos padres que trabajan y bueno, estamos cansados y eso, que baje el volumen por favor", le exigió al aire el productor a Bal.

Fede Bal disfrutando de la pileta en Carlos Paz

Enfurecido por las acusaciones, Federico salió a defenderse y confesó una inédita pregunta que recibió por parte del productor. Resulta que Pedro Alfonso quiere disfrutar de una de las fiestas de Bal una vez que sus hijos estén dormidos. La pregunta molestó a Federico y decidió escrachar al productor. "Yo les quiero contar que Pedro Alfonso es una persona muy desubicada porque él me dice que hago muchas fiestas pero es el primero que me escribe: 'Esta noche, si se duermen los chicos, ¿podemos ir con Paula?' Claro sí. Ahora que no empiece a decir en cámara estas cosas", expuso Fede Bal.

Paula Chaves y Pedro Alfonso durante su obra en Carlos Paz

Asimismo, el hijo de Carmen Barbieri recordó los malos momentos que pasó durante sus vacaciones en Mar del Plata, donde también tuvo problemas vecinales, pero con Gonzalo Heredia. Si bien Fede Bal aclaró que "Ahora estamos bien y nos queremos pero fue un verano difícil en Mar del Plata", pidió que no le suceda lo mismo con Pedro Alfonso y Paula Chaves.

Federico Bal protagoniza Kinky Boots

El actor se encuentra trabajando en la obra de teatro que fue furor en Buenos Aires, esta vez desde Carlos Paz. En los últimos días, Bal compartió fotos del elenco en su Instagram y videos de una fila interminable de gente esperando disfrutar de la obra. En plena temporada alta, Federico brilla con unas botas de caña alta llena de brillos color rojo.