Nicki Nicole había anunciado la ruptura con Peso Pluma luego de que se hiciera viral una infidelidad por parte del mexicano y no había vuelto a expresar nada al respecto. A un mes de la escandalosa situación, la rosarina se sinceró sobre su decisión de aquel momento.

“Lo hice porque lo sentí. Sentí que fue todo bastante expuesto y desde mi parte tenía que decir lo que me pasaba, y me gustó mucho el hecho de los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo”, expresó la intérprete de “Otra Noche” cuando fue consultada por la situación en una conferencia de prensa. “Yo canto lo que vivo y digo lo que siento, si no fuera así no estaría siendo al 100% yo”.

El motivo de la ruptura de los músicos

Hace poco más de un mes, se viralizó en redes sociales el video del cantante mexicano caminando de la mano con una mujer en Las Vegas.



Nicki Nicole no tardó en pronunciarse al respecto y anunciar el final de su relación con Peso Pluma “Cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, sentenció la rosarina.

F.A