Pedro Rosemblat y Lali Espósito componen la pareja del momento. El famoso comunicador y la cantante han hecho público su noviazgo pero mantienen en secreto cómo se gestó la relación cómo se conocieron y más detalles. Ahora, Rosemblat contó cómo comenzaron a hablar.

El militante peronista fue entrevistado por María Laura Santillán y, a pesar de querer evitar el tema de su relación amorosa, confirmó que está en un excelente momento: “Yo también estoy hasta las mano y muy enamorado... Eso es una caricia escuchar eso. No hay nada más lindo que enamorarse de una persona que está enamorada de vos, que le amor sea correspondido. Estoy muy feliz”.

Luego, Santillán quiso saber cómo comenzaron a hablarse y el creador de Gelatina expresó: "Me escribió ella. Ahí sacaste un detalle. Me escribió ella y empezamos a charlar. ¡Tuve una suerte bárbara! Yo no sé si me hubiera animado a escribirle. Me sorprendí, obviamente”.

La inesperada declaración de Pedro Rosemblat sobre su relación con Lali

El humorista admitió que no puede mostrarse de manera espontánea en torno a su relación en los medios, ya que la artista está muy expuesta y cualquier declaración puede utilizarse con recortes, con fines políticos o más. De todos modos, también confesó su mayor miedo.

Pedro Rosemblat disparó que está viviendo "Un proceso de 'marido de pampitización'", causando la risa de Santillán y haciendo referencia a que mucha gente lo empezó a conocer por ser el novio de Lali Espósito, algo similar a lo que sucedió con Roberto García Moritán.