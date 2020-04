Revelan un picante chat entre Laurita Fernández y Nico Cabré antes de la separación

Laurita Fernández y Nicolás Cabré se separaron y este miércoles la bailarina confirmó la ruptura.

"Estábamos desencontrados; hay mucho amor pero también tenemos amor propio los dos. Pero decidimos esperar a que todo esto pase y ver si tenemos ganas de seguir acompañándonos", dijo en diálogo con LAM.

Lo cierto es que, después de esta declaración, en Intrusos mostraron parte de una conversación que la pareja tuvo cuando la rubia se fue de vacaciones a Nueva York con su amigo Jonathan Robles.

"Me pone mal que empieces a revolver mier...", le dice ella y él le responde: "Ya me cansé de ser el mal de tu vida. El que no te permite disfrutar”,

Antes, en el programa de Ángel de Brito la diosa también se refirió a su viaje a Estados Unidos. " El viaje a NYC fue muy revelador. Me di cuenta que estaba dejando de lado las cosas que me gustaban, no por culpa de Nico", contó.

"Cuando uno no está demasiado cómodo, está bueno correrse de ese lugar. Para mí fue una relación muy importante y no me arrepiento de nada de lo que vivimos", agregó.