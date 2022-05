Nico Maiques habló en exclusiva con Revista CARAS y desmintió las afirmaciones de Ángel de Brito. El periodista dijo en su Instagram, que al actor le habían “prohibido participar” del repechaje, para volver a ingresar a “El Hotel de los Famosos”.

Luego del paso de Nico Maiques por El Hotel de los Famosos, el actor, junto con todos los participantes que ya salieron del reality, tienen una segunda oportunidad para volver a entrar y seguir participando de la competencia. Esto fue lo que nos dijo:

R.C: ¿Qué opinión puedes dar de tus excompañeros, sobre cómo están jugando?

Nico Maiques: Siento que ahora las personas, no todas, estás quizá ya cansadas de estar adentro y los veo pensando demasiado en la estrategia, y en el complot y por momento se ven hasta agresivos. Por supuesto que no todos, y no me gusta mucho dar nombres, pero algunos están un poco sacados.

Nico Maiques desmiente a Ángel de Brito: “No es cierto que me hayan prohibido entrar al repechaje”.

Revista Caras (R.C) : ¿Cómo ves todo el tema de la alegría tuya, que se mostró en los medios?

Nico Maiques: La alegría que tanto circuló en los medios también tuvo que ver con que obviamente se editan los programas, no solo El Hotel de los Famosos, sino que todos cortan el contenido que más les conviene. De mí editaron más que nada la alegría de mi entrada al hotel, pero no iba a entrar deprimido. ¡Una semana ahí adentro parecía como un año! Al no tener teléfono ni reloj y con tantas actividades, se hacía más largo el tiempo.

¡Yo entré super contento, pero luego me amoldé en seguida! Pero si vos juntas, las cuatro o 5 ó 6 veces que yo estuve cantando o que estuve con la energía bien arriba, parece que era la alegría de vivir constante que nunca paraba, ¡Para nada! Ni yo podría soportarme, siendo así 24/7, es insostenible, nadie es de una sola manera. Soy una persona muy alegre. Mi entrada fue feliz, porque yo estaba muy contento, pero en el segundo día ya estaba con ojeras como todos.

R.C: ¿Qué aprendizaje te dejó tu paso por El Hotel de los Famosos?

Nico Maiques: Que es muy posible vivir sin el celular en este mundo. Pero más que enseñanza, me dejó la experiencia de que se puede estar sin esta compulsión con las redes sociales. Distinto es cuando trabajás con el celular. Estando en el hotel no hacía falta, porque no estábamos trabajando con él. ¡No estuve tanto tiempo para llevarme muchas enseñanzas. ¡Yo fui a pasarla bien y la pasé muy bien!

R.C: ¿Te considerás una persona competitiva en el juego?

Nico Maiques: No soy competitivo y estar ahí me demostró que realmente no lo soy. Si yo creía no serlo, allí comprobé que no lo soy. No significa que me aburre ganar o que no me interese ganar, pero no tengo un espíritu competitivo y menos en los deportes, no me interesa la competencia en los juegos, los juegos son para divertirse.

R.C: ¿Llegaste al hotel con alguna estrategia o no la alcanzamos a ver?

Nico Maiques: No, no hubo ni iba a haber estrategia. Si hay una estrategia válida para mí en la vida, es adaptarse al ecosistema para pasarla lo mejor posible. En tal caso era una estrategia de convivencia que la aplico en toda mi vida y en cualquier ámbito. Ser educado, ser respetuoso, sin agredir a los demás, ni decirles todo el tiempo, todo en la cara. Si no me piden mi opinión, no tengo por qué darla, y eso fue lo mismo que hice ahí.

Fui respetuoso, tuve buena onda, no hablé mal de nadie, no me la pasé criticando gente y menos de decirle barbaridades a la gente en la cara.

R.C: ¿Cuál fue uno de tus objetivos de entrar al reality?

Nico Maiques: Mi objetivo principal de entrar, era saber qué se sentía estar a dentro de un reality de convivencia. Yo, últimamente, no tengo tantas ganas de hacer muchas cosas que estén lejos de mí mismo, porque desde que me sentí libre, con respecto a muchas cosas en mi vida, necesité hacer algunos proyectos en donde yo sea yo, y no siempre personajes, no siempre novelas, series o teatro. Si no, ser yo mismo en los proyectos y este era el lugar perfecto para ser yo.

R. C: ¿Qué pensás de la competencia de Rodrigo Noya?

Rodrigo Noya que es super competitivo, se enojaba y cuando perdía, era capaz de pegarle una piña al decorado de la bronca. A mí no me pasaba nada, yo daba todo para ganar, pero no pasaba nada si perdía.

R. C: ¿Pero Rodrigo Noya decía que era un buen perdedor?

Nico Maiques: ¡No, claro! ¡Se notó que no era un buen perdedor!

Ángel de Brito publicó que habían hecho la convocatoria para el repechaje de El Hotel de los Famosos, y que te “prohibieron” participar ¿Qué podés decir de eso?

Nicolás Maiques: Yo no puedo contar nada, porque el repechaje todavía no comenzó, así que no puedo revelar nada. Por contrato de confidencialidad, no puedo decirte si entré al repechaje o si no entré al repechaje. Dado que está todo grabado con anticipación, no puedo contar nada, nada.

R.C: ¿Está todo bien con la producción, con BoxfishTV?

Nico Maiques: ¡Pero más que bien!

R. C: Por las palabras de Ángel, es como si no te quisieran más en el reality o como si hubieses tenido algún conflicto con la producción.

Nico Maiques: ¡No, no, no, no! No es cierto que alguien me haya prohibido algo. “Prohibir”, es una palabra horrible, más en este país. La prohibición es terrible. Es una palabra muy desafortunada; decir que alguien está prohibido.

No para nada, nadie me prohibió absolutamente nada. Y si en algún momento yo entro o no, cuándo ya se pueda ver y se pueda hablar, diré sí entré, por qué entré, y si no entré, por qué no entré. ¿Pero prohibir?, nadie me prohibió nada. Mi vínculo con BoxfishTV, la productora, es el mejor. Tengo un vínculo divino. Quiero mucho a la gente de esta productora con la que vengo trabajando hace mucho tiempo y todo está súper bien.

R. C: ¿Quién te gustaría que ganara?

Nico Maiques: Lissa

R. C: ¿Y contra quién te gustaría que estuviera en la final?

¡Conmigo, claro! Todavía no sabemos qué va a pasar con el repechaje. ¿Por qué no? - ¿Quién dice que entre en el repechaje y termino llegando a la final con Lissa. ¡Pero quiero que gane Lissa!

R.C: Suponete que son tuyos ¿Qué harías si te ganarás esos 10 millones de pesos?

Nico Maiques: Primero, dejame decirte que a mí los premios no me gustan. Por eso yo todo el tiempo aclaraba y eso es lo que menos me creían. Pero si fueran ya míos, viajaría, iría por Ecuador, Perú, por Italia. Haría viajes sin parar y recorrería lugares que no conozco.

R. C: ¿Con quiénes te tomarías un café y con quienes no?

Nico Maiques: La verdad que con cualquiera de ellos me tomaría un café. No es que hay alguien que me haya hecho algo horrible para no hacerlo. Sí, hay gente que me interesa menos que otra, como cualquier otro grupo de trabajo y mucho así tan forzado como el de un reality. ¡Sí, tengo muchas ganas de tomarlo con Sabrina, Lissa, Majo y Matilda!

R. C: Matilda te elogió tu outfit de entrada, ¿Qué pensás de eso?

Nico Maiques: Me encantó. Matilda es un personaje fabuloso. Ella es dos personas en una. Hay una Matilda super amorosa, la que no muestra tanto y la Matilda que le encanta jugar a la villana, pero juega. ¡No es villana! La verdad es que cada vez que le preguntamos por el outfit, a nadie le dio una mala devolución. Nunca le defenestró el vestuario a nadie dentro del hotel, porque no estaba trabajando de eso. ¡Es genial, Matilda!

R. C: ¿Qué opinás de lo que se está diciendo ahora, que hay mucho bullying dentro del reality?

Nico Maiques: Ahora lo estoy viendo y no me está gustando. Es de las cosas que realmente, algunos integrantes del hotel, les critico bastante, no me gusta. En particular con uno de los chicos, están siendo bastantes agresivos y están dejando un ejemplo pésimo.

R. C: ¿Te referís a lo que está pasando con Locho Loccisano?

Nico Maiques: Hablo de Locho, y en particular a la cabeza, Chanchi Estévez, quien está siendo más bulinero y agrediendo todo el tiempo por detrás, por delante, por el costado, por todos lados y eso no está bueno. Te doy nombre y apellido porque eso no está bien, no me gusta.

Él (Chanchi), capaz, creerá desde adentro, que para hacerlo más entretenido tiene que ser picante. Pero ser picante no significa ser violento y agresivo contra un compañero. Me parece que eso es horrible y que le deja un mensaje a su hijo y a los hijos de cualquiera que lo esté viendo. ¡Horrible!

No hay que subestimar ni denigrar a nadie, nunca. Por más que luego digan que era con humor. No. Con humor es si el otro se ríe también o si todos sabemos que es una ficción y esto es un reality, entonces no es el contexto para ser agresivo.

Nico Maiques habló también de su vida personal, sobre cómo está su corazón hoy en día y esto nos dijo:

Nico Maiques: Mi corazón está unido a mi perro que se llama Perro. Él es el amor de mi vida. Por lo pronto estoy solo y estoy muy bien así. No tengo mucha necesidad, ni muchas ganas de estar con alguien en pareja ni nada.

Estoy analizando propuestas porque en breve hay un trabajo en Ecuador. Estoy esperando las fechas y todos los detalles para poder contarlo bien y para viajar y hacerlo.

R. C: ¿Cómo es tu vínculo en Ecuador?

En Ecuador hice una novela en el 2017 que se llamó “La Triniti”, que se dio un poco por el destino y porque yo la busqué. En el canal de la novela, se emitía “Floricienta”; yo me contacté con ellos, me respondieron muy amablemente y luego nos reunimos y se concretó todo.

De ahí me quedaron muchos amigos, tengo a mi familia del alma. Mi madre ecuatoriana, Brenda, es como mi segunda madre. Tengo a mi hermana del alma, Gabriela, que vive en Manta, que está a horas de Guayaquil y en Perú también tengo a mi hermana Fiorella, una actriz peruana, maravillosa.

En realidad lo que la gente cree, es que yo vivo en Perú, y yo nunca me fui a vivir en Perú. Simplemente estuve tres meses, vine y volví. Es el país al que más veces he ido por trabajo.

La mayoría de los medios han replicado notas que dicen: “La nueva vida de Nicolás Maiques ahora que volvió de Perú”. Yo ni siquiera estaba en Perú, como para volver de allá. Nunca me he radicado en Perú. Pero sí, Italia, Ecuador y Perú, son lugares donde yo suelo trabajar bastante.

Así llegó Perro, a la vida de Nico Maiques

Nico Maiques: Yo a Perro lo adopté en el 2014, de un refugio. Él hacía 6 meses que estaba en una casa en transito porque su mamá había sido abandonada en un parque con sus cachorritos. De los 7 perritos murieron 4 y Perro, claramente, es uno de los sobrevivientes.

Perro en el refugio.

Le encontraron casa a la madre y sus dos hermanos, pero a él no. Entonces, estuvo seis meses en una casa de tránsito. Un día yo puse una foto en redes que mostraba a un perro y yo decía que quería una mascota con esas características, bien aspecto perro, porque me gustan los perros, perros.

Una excompañera del colegio me comenta del refugio y que allí hay un perro similar al que yo posteé, pero cachorrito. Vi la foto y automáticamente me enamoré. Hablé con la gente del refugio. Me lo llevaron, vieron en dónde vivía, seguí el protocolo de adopción y a los pocos días me llevaron a Perro.

Fue el 19 de Octubre del 2014. Y me dijeron que tenía 6 meses y daba 19 de abril, y como no tenía 6 meses exactos, lo redondeé al 18 de abril, que es mi cumpleaños y ahora él cumplió 8 y yo 41.

R. C: ¿Qué significa Perro para vos en tu vida?

Nico Maiques: Perro es mi hijo literalmente. Yo no tengo intenciones de tener un hijo humano. Con él me alcanza y me sobra.

Finalmente, Nico Maiques habló de cuál es su talón de Aquiles en la vida: "Mi intolerancia con la injusticia, porque como tengo una alma muy justiciera, cada vez que veo algo injusto, me cuesta mucho dejarlo pasar, ¡Muchísimo!". Ahora hay que esperar para ver si entra o no de vuelta al reality, para verlo cantar y bailar de nuevo en las jornadas de trabajo y descanso en El Hotel de los Famosos.