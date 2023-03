Nicolás Cabré comentó una publicación de la China Suárez con mucho amor: "Te extraño"

Nicolás Cabré sorprendió a los seguidores de la China Suárez con un mensaje inesperado. El actor está fuera del país desde principios de marzo por un proyecto laboral que tiene en México.

El actor debutará como director de una obra en dicho país, por lo que todavía no se sabe cuándo regresará a Argentina. Al parecer, Nicolás Cabré empezó a sentir la distancia por lo q decidió enviarle un mensaje a su hija, Rufina, a través de una publicación de la China Suárez.

El comentario de Nicolás Cabré.

La intérprete de "Lo Que Dicen De Mí", compartió en sus redes una postal junto a Rufina en la previa del partido de Argentina vs Panamá y fue ahí que el actor comentó: "Te amo te extraño con todo mi corazón Rufinita hermosa!!! Disfruten!!".

Los seguidores no tardaron en reconocer que aman a Cabré papá y destacaron la importancia del vínculo que lograron construír con la China Suárez para brindarle la mejor crianza a Rufina a pesar de estar separados.

Rufina y Nicolás Cabré.

Rufina y Nicolás Cabré corrieron su primera maratón juntos

Semanas atrás, corrieron juntos por primera vez y el actor ya desde ayer viene demostrando su emoción en las redes sociales. "Mañana se corre... y sin lugar a dudas puedo decir que voy a correr la carrera más linda de mi vida. Esas de las que no se olvidan... Ya verán por qué", escribió en una historia de Instagram.

Luego de la carrera, Nicolás Cabré publicó una serie de imágenes del evento y le dedicó unas tiernas palabras a su hija: "Cómo explicar lo que me haces sentir… la alegría, el orgullo. Cómo explico, cómo haces que me lata el corazón. No encuentro las palabras… creo que no existen palabras tan bellas para explicar lo que me haces vivir. Y encima corres bien", comenzó escribiendo el ex de la China Suárez. Y concluyó: "Gracias por ser mi Compañerita y te felicito por lograr tu objetivo. Soy feliz, me haces feliz".