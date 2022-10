Nicolás Cabré compartió fotos de su viaje a Hollywood junto a Rufina: "Gracias por ser mi compañerita"

Desde que abrió su cuenta de Instagram, Nicolás Cabré se animó a compartir detalles de su intimidad y a estar más cerca de sus fanáticos.

En esta oportunidad, el actor compartió unas fotos del viaje que realizó con su hija Rufina. La dupla estuvo en los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles y se fotografiaron con el famoso cartel de Hollywood.

En la publicación, Cabré le dedicó unas tiernas palabras a la pequeña. "Se terminó este viaje mi Rufita hermosa. Y no puedo decirte otra cosa más que gracias y que te amo con mi vida. Es increíble que cada vez que te digo esa palabra… siento que se queda corta", comenzó el actor muy amoroso.



"No existe palabra para describir lo que me haces sentir. El orgullo que me da verte feliz, desenvuelta por la vida, respetuosa, siempre con buena onda….y podría seguir todo el día poniendo las cosas que me enorgullecen. Gracias por ser mi compañerita, por hacer que este viaje y que todos los días sean inolvidables", continuó Nicolás.

Para terminar, le dedicó: "Gracias por hacer que mi vida sea un viaje hermoso. GRACIAS!!! Me haces el papa más feliz del mundo!!! TE AMOOO!!! y otra vez siento que esa palabra se queda corta".

Aseguran que Nicolás Cabré tiene una nueva novia "parecida a Laurita Fernández"

Así como Laurita Fernández encontró el amor en los brazos de su productor, Nicolás Cabré parece que está en la misma sintonía. Así lo confirmó Estefi Berardi en "Mañanísima", quien aseguró que el actor estaría en pareja con una broker inmobiliaria llamada Anto Natale.

“Hace aproximadamente tres meses se está viendo, y bastante seguido, no sé si como novios, pero se están conociendo y la relación viene viento en popa…”, comenzó la panelista.

Filosa, al ver la foto de la joven en cuestión, Carmen Barbiere sentenció: “¡Es parecida a Laurita!”. Y Estefi aclaró: “Es muy perfil bajo. No le interesa ser famosa. Se conocen desde hace muchos años con Cabré por amigos en común. Hace aproximadamente tres o cuatro meses empezó a hablarle por Instagram, la invitó a cenar y empezaron a verse. Los encuentros fueron muy cuidados”, lanzó.