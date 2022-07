Nicolás Cabré estrenó en Instagram: el comentario de Laurita Fernández que causó revuelo

Nicolás Cabré suele mantener su intimidad en la reserva máxima. Sin embargo, el actor decidió finalmente desembarcar en el mundo de las redes sociales, específicamente en Instagram.

El martes, el artista decidió abrir su cuenta oficial y ya compartió su primera publicación explicando los motivos de por qué tomó esta decisión.



Con una selfie en donde se lo ve en primer plano, Nico comentó: "Finalmente, me convencí y abrí mi propia cuenta". Luego dio cuenta de por qué vio necesario hacer su perfil oficial. "Les cuento para los que no saben, que hay un usuario con más de 200mil seguidores que hace tiempo se hace pasar por mí. Al principio no me molestaba, pero desde hace unas semanas, empezaron a vender publicidad y recomendar productos y servicios en mi nombre", relató.

"Así que decidí crear esta cuenta. Prometo hacer todo lo que pueda", cerró el actor, pidiendo luego a todos sus nuevos seguidores que denuncien a la persona que se hace pasar por él.

El mensaje de Laurita Fernández que llamó la atención

Tras abrir su cuenta oficial, Nicolás Cabré recibió la bienvenida de su círculo íntimo. Entre los nombres conocidos apareció el mensaje de su expareja, Laurita Fernández.

"Jajajajaja vamooooooo", fue el mensaje de la bailarina. El comentario, como era de esperarse, impactó en los seguidores que respondieron a Laurita preguntando si habían vuelto y que realmente hacían una buena pareja.



A pesar de que Nico no respondió directamente a su ex, luego escribió en sus historias: "Muchas gracias por la buena onda siempre".