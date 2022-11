Nicolás Cabré habló sin restricciones sobre La China Suárez: "Nos apoyamos"

Alejado de los escándalos y con diferentes proyectos artísticos en mente, Nicolás Cabré habló de la China Suárez, su ex pareja y madre de su única hija, Rufina. En una entrevista, el galán argentino supo halagar a la actriz y no dudo en exponer los detalles de su relación íntima y diaria.

"La China es la mejor madre que Rufi puede tener. Gracias a Dios, nunca tuvimos problemas. Nos llevamos súper bien. Recién estaba hablando con ella", dijo el actor en La divina noche de Dante, por El Nueve.

"Nuestras conversaciones son por Rufi. Nunca discutimos. A veces podemos estar de acuerdo o no, por eso nos separamos, pero hacemos un equipo. La prioridad siempre es Rufi y siempre lo fue. Nos apoyamos los dos", dijo con total franqueza Nicolás Cabré.

Rufina y Nicolás Cabré.

"No solo somos la China y yo, es la familia. Yo puedo hablar con Marcela, su mamá. Es una familia", apuntó Nico Cabré, dejando en evidencia que la armoniosa relación que tiene con toda la familia de su ex, y viceversa.

Cerca del final, el actor aseguró: "Me da mucha alegría y me llena de orgullo que sea así porque todo lo vive ella (Rufi). Entonces, ella ve a sus padres compañeros, somos un equipo y lo vamos a ser hasta el último día de nuestras vidas”.

Nicolás Cabré reveló cómo se lleva hoy con la China Suárez

Tras años de mala relación con la prensa y reserva absoluta en su vida privada, Nicolás Cabré abrió su corazón en su paso por “Los Mammones” y habló de todo.

Sobre su relación con la China Suárez, su ex y madre de su hija Rufina, el actor fue contundente y no se guardó nada. “Estamos todo el tiempo hablando… Que sí, que no y qué decidimos. Nadie tiene la verdad absoluta. Con la China hablamos cinco veces por día: tema único es Rufina. Es estar lo más que se pueda”, dijo.

Nico Cabré, además, aseguró que esta mucho más relajado con la prensa pero que de lo que nunca hablará es de su vida privada, aunque en esta nota con Jey Mammon se animó a hacerlo.

Sobre su hija y las lecciones que le deja, el actor confesó: “Yo aprendo día a día y Rufi me va enseñando. A mí me pega unos cachetazos hermosos. Tengo la suerte de ser compañero. Dar un consejo a un padre es casi imposible, se aprende y hay que estar atentos desde las mínimas cosas”.