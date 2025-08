Nicolás Cabré aceptó la decisión de su hija Rufina de mudarse a Turquía para estar cerca de su madre, la China Suárez, quien dejó su vida en Argentina y siguió a su nuevo amor, Mauro Icardi. Tras asegurar que nunca sería un obstáculo para su hija, el actor volvió a brindar declaraciones sobre la nueva vida que la jovencita llevará en Estambul y contó cómo la ve atravesando tantos cambios desde que el futbolista apareció en la vida de la actriz.

Nicolás Cabré reconoció que Mauro Icardi y la China Suárez cuidan bien a Rufina: "Yo estoy muy tranquilo"

Nicolás Cabré siempre elige callar y reservar lo más que pueda la intimidad de su hija Rufina, fruto de su relación pasada con la China Suárez. Sin embargo, la niña de 12 años fue protagonista de un fuerte rumor en los últimos días: se mudará con su madre y Mauro Icardi a Turquía, indicaban varios programas.

Para terminar con las especulaciones, el actor decidió confirmar la noticia en diálogo con con Tatiana Schapiro de Infobae y aclarar que ya "está todo organizado" para que ella pueda venir y volver con total normalidad. Entre las preguntas que no pudo evitar se encontraba la de si ve contenta a su hija con esta mudanza a Estambul. A lo que Cabré contestó sin pensar demasiado: "Sí. No estaría así de tranquilo, si no fuera así".

Nicolás Cabré y Rufina Cabré

Luego, afirmó que "siempre" sintió a Rufina cuidada tanto por su expareja como ahora por Mauro Icardi. Asimismo, resaltó que está "muy tranquilo" con la armonía que existe entre él y la actriz respecto a la crianza compartida de su hija en común. "Si la sintiera descuidada, no pasaría nada de lo que pasa", agregó con tono serio y tratando de preservar la vida de Rufina.

De hecho, el artista volvió a insistir en que la única prioridad con su ex es el bienestar de la nena. "Con La China estaremos de acuerdo o no con las maneras, o las formas pero la prioridad siempre es Rufina. No hablamos de otra cosa que no sea ella", expresó.

Sobre si "Rufi" - como le dice él- cambia de parecer en algún momento y decide regresar al país para vivir acá junto a él, Nicolás respondió que todo se modificará en base a lo que ella decida y que la China Suárez "está de acuerdo".

La China Suárez con sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

Si bien se especuló en un principio que el viaje de la cantante tenía fines turísticos y que regresaría al país con sus tres hijos, finalmente se supo que se quedará allí para acompañar el comienzo de clases de Rufina Cabré, el próximo 8 de agosto, mientras sus hijos más pequeños, Magnolia y Amancio Vicuña, volverán junto a su abuela materna Marcela Riveiro.

Según contaron en "Intrusos", la escuela a la que asistirá Rufina Cabré es de doble escolaridad y bilingüe, es decir se habla en dos idiomas: turco e inglés. "Ella ya está totalmente asentada en Turquía con su madre y con la pareja de ella", contaron en el ciclo de espectáculos que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de América.

Nicolás Cabré y la China Suárez junto a su hija en común, Rufina.

De esta manera, Nicolás Cabré reconoció que Mauro Icardi y la China Suárez cuidan bien a Rufina y dejó en claro en una reciente entrevista que se siente "muy tranquilo" con la crianza de su hija a cargo de su expareja.