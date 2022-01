Nicolás Cabré reveló cómo encara sus separaciones “La peleo hasta que hago el click"

Sincero como nunca antes, Nicolás Cabré volvió a abrir su corazón para hablar de sus comentadas separaciones. Lejos de la imagen de galán superada, mostró los verdaderos sentimientos que afloran en él al decirle a una relación.

“A veces la peleo mucho, no es que digo: ‘No, bueno, listo, chau, se fue’. Obviamente que sufro, me duele, me da lástima, pero es como todo un proceso”, dijo.

Nicolás Cabré junto a Laurita Fernández, de quien se separó por tercera vez a fines del año pasado. Según ella, ya no habrá más intentos.

Sobre el “pelear” por una relación, Nico Cabré reveló que juega todas sus cartas antes de dar por perdida la partida. “La peleo hasta que entro como en un estadío que hago click, y ahí decididamente no tengo más para dar. No soy yo cuando no va”, confesó.

“A veces la vida es muy simple. Es como ese juego que tenés que meter el cuadradito en el círculo, por más que quieras encajarlo, no va a entrar. Lo aprendés a los 3 años y después nos olvidamos de eso. A veces hay que admitir, hacer un mea culpa y pedir perdón si hay que hacerlo; y decir ‘esto no entra’. Deseo con todo mi corazón que esto funcione y sea todo perfecto, pero a veces no sale”, concluyó.

Laurita Fernández habló sobre una posible vuelta con Cabré tras su última crisis

Hace semanas Laurita Fernández le volvía a poner fin a su vínculo con Nicolás Cabré. La pareja, que comenzó su romance en 2018, venía de atravesar diferentes crisis, pero este parece ser el punto definitivo en su relación.

Así lo dejó en claro la bailarina en una charla en "Los ángeles de la mañana" en donde aseguró que el vínculo se había acabado. Consultada por Pía Shaw, Laurita fue contundente.

"No. Esta vez ya no. Ya no", dijo la también conductora, dejando claro que no había segundas o terceras oportunidades en este caso.

En ese momento Fernández reveló que hace bastante que está separada y además le lanzó un pedido a Ángel de Brito: "Me tenés que presentar gente", cerró.